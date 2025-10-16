Karen Reichardt redobló su lealtad a Milei, dijo que se cortaría un brazo por él y atacó a la oposición en un vivo libertario

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt volvió a ubicarse en el centro de la escena al afirmar que “antes de traicionar a Javier me corto un brazo” y ratificar su apoyo a la gestión “por convicción”. En una entrevista en el streaming libertario Carajo, la ex vedette convirtió su adhesión en bandera y buscó disciplinar el debate público desde una lógica de lealtad personal, alejada de los problemas concretos que atravesaron a la ciudadanía.

Reichardt justificó su militancia en redes y su prédica entre “amigos, familiares y empleados” con una definición tajante sobre el pasado reciente: dijo que si en 2023 ganaba Sergio Massa “se moría” y que “no” se iba “a bancar cuarto años más de eso”. En ese marco, reivindicó el perfil rupturista del oficialismo: desde antes de que Milei llegara a la Casa Rosada, subió mensajes a favor porque debía gobernar “un hombre que rompiera con todo y que pusiera lo que había que poner”: “Era lo que necesitábamos”, añadió.

La postulante libertaria repasó su vínculo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y explicó que ese nexo la acercó al Presidente. Contó que la entrevistó en su programa dedicado a mascotas, “Amores Perros”, y que, ya en diciembre de 2023, Javier Milei le agradeció “por privado” el apoyo; luego la convocaron a Casa Rosada y, desde entonces, tuvieron “una relación fluida”. Tras resistirse “tres veces”, aceptó integrar la lista de LLA para las legislativas.