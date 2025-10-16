Karen Reichardt redobló su lealtad a Milei, dijo que se cortaría un brazo por él y atacó a la oposición en un vivo libertario

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt volvió a ubicarse en el centro de la escena al afirmar que “antes de traicionar a Javier me corto un brazo” y ratificar su apoyo a la gestión “por convicción”. En una entrevista en el streaming libertario Carajo, la ex vedette convirtió su adhesión en bandera y buscó disciplinar el debate público desde una lógica de lealtad personal, alejada de los problemas concretos que atravesaron a la ciudadanía.
Reichardt también apuntó contra la principal figura de Fuerza Patria (FP). Sostuvo que Jorge Taiana “la picanteó”, pero que, con Diego Santilli encabezando la nómina, “no se presentó al debate”. Según relató, el candidato opositor “apuntó” contra ella “sin esperar que la justicia electoral la designara” y ella ya había decidido desafiar el formato propuesto: “Yo tenía pensado citarlo acá en Carajo porque él ponía los puntos como si fuera oficialista y no flaco... vos estás abajo. De última, vas a hacer el debate donde yo quiera y sobre los temas que yo quiera no los que vos impongas. Además, ¿Cómo no se va a presentar?”, cuestionó.
La postulante libertaria repasó su vínculo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y explicó que ese nexo la acercó al Presidente. Contó que la entrevistó en su programa dedicado a mascotas, “Amores Perros”, y que, ya en diciembre de 2023, Javier Milei le agradeció “por privado” el apoyo; luego la convocaron a Casa Rosada y, desde entonces, tuvieron “una relación fluida”. Tras resistirse “tres veces”, aceptó integrar la lista de LLA para las legislativas.
Reichardt justificó su militancia en redes y su prédica entre “amigos, familiares y empleados” con una definición tajante sobre el pasado reciente: dijo que si en 2023 ganaba Sergio Massa “se moría” y que “no” se iba “a bancar cuarto años más de eso”. En ese marco, reivindicó el perfil rupturista del oficialismo: desde antes de que Milei llegara a la Casa Rosada, subió mensajes a favor porque debía gobernar “un hombre que rompiera con todo y que pusiera lo que había que poner”: “Era lo que necesitábamos”, añadió.