16.10.2025 / EN EL COLOQUÍO IDEA

En medio de la búsqueda de consensos con los gobernadores, Bullrich los descalificó tratándolos de "mangueros"


En plena campaña y fuera de agenda, la ministra de seguridad se metió en el coloquio de idea, cuestionó a las provincias por su financiamiento, defendió el alineamiento con eeuu y buscó relativizar las críticas de maximiliano pullaro sobre el endeudamiento con el FMI.




No tenía que hablar pero habló. La ministra de Seguridad. Patricia Bullrich, irrumpió en el 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata y apuntó contra los mandatarios provinciales en medio de la búsqueda oficial de consensos: “Y las provincias cada diez minutos le piden plata al gobierno nacional”, lanzó al responderle al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien había objetado que la Argentina fuera “cada tres meses al Fondo”. La funcionaria se mostró como candidata y ministra a la vez, y pidió a los empresarios “tener confianza” porque “el camino es sólido y no va a torcerse”.

La ministra endureció la postura frente a las provincias al marcar condiciones para cualquier entendimiento: “Queremos hacer acuerdos, pero para cambiar. Si bajamos un impuesto y las provincias lo suben, vamos por caminos distintos. Es una construcción colectiva, la competitividad la construimos entre todos”. El mensaje dejó entrever que la “construcción” que promovía el gobierno pasaba por acompañar el ajuste nacional y no por un reparto federal más equitativo.

Bullrich defendió el alineamiento con Estados Unidos y describió el respaldo como “muy importante e inédito”, al tiempo que reivindicó la promesa de “inversiones tradicionales y no tradicionales” junto con “superávit fiscal con baja de inflación”. Sobre la polémica por los dichos de Donald Trump, buscó despejar costos políticos internos y sostuvo: “Lo que dijo es que no va a apoyar si llegan al gobierno los que no se animan a decir que Venezuela es una dictadura”.

En clave electoral, la candidata porteña intentó además correr el eje de las críticas por la dependencia externa con un tiro por elevación al peronismo: recordó que “cuando (Sergio Massa) usaba el swap con China nadie cuestionaba nada”, y agregó que le habían consultado a Trump si “había que romper el swap con China” y que respondió que “no, porque no son incompatibles”. Para la tribuna empresaria, Bullrich buscó así justificar la apuesta al tutelaje de Washington y, al mismo tiempo, mantener la presión sobre las provincias que reclamaron recursos frente al ajuste.

Lo más leído

1

Si Milei pierde no seremos generosos con Argentina: la amenaza política de Trump

2

Según Virginia Gallardo antes de Milei había 56 millones de pobres, 10 millones más que los habitantes de Argentina

3

Sigue el escándalo narco: la conexión de Fred Machado que salpica a Patricia Bullrich y compañia

4

A 80 años del 17 de octubre, seguidores de Cristina convocan a una caravana

5

"Listo, me voy": furia e interna libertaria con Sturzenegger porque no pudo responderle a Recalde

Más notas de este tema

Romina del Plá llamó a rechazar la agenda antiobrera que defendieron el Gobierno y empresarios en IDEA

16/10/2025 - FRENTE DE IZQUIERDA

Romina del Plá llamó a rechazar la agenda antiobrera que defendieron el Gobierno y empresarios en IDEA

El gobierno anunció un teléfono rojo con el FBI para su nuevo centro antiterrorista

16/10/2025 - SEGURIDAD

El gobierno anunció un teléfono rojo con el FBI para su nuevo centro antiterrorista

Espinoza y Alonso pusieron en marcha una nueva base de fuerzas especiales de prevención

16/10/2025 - Gestión y municipios

Espinoza y Alonso pusieron en marcha una nueva base de fuerzas especiales de prevención

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.