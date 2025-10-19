Mayra Mendoza, presente en San José 1111 por el Día de la Lealtad

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la movilización por el Día de la Lealtad que tuvo como destino la vivienda de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. La dirigente se sumó a las columnas que confluyeron en el domicilio de la ex presidenta para expresar apoyo y exigir su liberación. Además, fue recibida por la ex mandataria nacional.

El 17 de octubre de 1945, el pueblo argentino marchó a Plaza de Mayo a rescatar a Perón, preso por su lealtad a la causa de aquellos hombres y mujeres. El 17 de octubre de 2025, hay otra presa por su lealtad a la causa del pueblo: @CFKArgentina.



En ese mismo mensaje, la intendenta marcó el sentido político de la jornada y reafirmó el acompañamiento a la líder peronista. “Hoy por Cristina, como ayer por Perón, marchamos para demostrarle a quien dio todo los argentinos y las argentinas que no está sola y que no vamos a descansar hasta que se termine su secuestro ilegítimo por parte de una banda corrupta de mafiosos que la encerró para avanzar sin obstáculos en su plan de miseria planificada y entrega de la soberanía”, señaló.Durante la tarde, Mendoza se mantuvo junto a las y los militantes que avanzaron en caravana hacia San José 1111, en una demostración de lealtad y organización territorial. El acompañamiento buscó reforzar la exigencia por el fin de la proscripción y la libertad de la ex mandataria, en el marco de una fecha emblemática para el movimiento popular.