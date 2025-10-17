Cristina Kirchner habló ante la militancia en el Día de la Lealtad : "El 26 de octubre es Milei o Argentina"

En el Día de la Lealtad, Cristina Fernández de Kirchner compartió un audio ante la militancia peronista, que organizó una caravana hacia la puerta de San José 1111, el domicilio de la expresidenta ubicado en el barrio de Constitución. "El 26 de octubre es Milei o Argentina", enfatizó."El 17 de octubre de 1945 nació algo más que un movimiento político, nació la conciencia de un pueblo que entendió que la justicia social no se mendiga sino que se conquista. Y miren qué cosa curiosa: ochenta años después, otra vez nos ponen en la misma disyuntiva: en aquel entonces era 'Braden o Perón' y hoy pareciera ser...", expresó la ex mandataria, y reiteró: " Ese día el pueblo argentino descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo"."Que este Día de la Lealtad sea la antesala del 26 de octubre, el punto de partida de una nueva mayoría popular que vuelva a poner a la Argentina de pie., la señora del Fondo. Aunque no sepamos en qué mesa le toca votar, todos sabemos por quién vota. Tiene el voto del embajador Peter Lamelas, el que dice como (Spruille) Braden que yo tengo que estar presa. Tiene el voto de Scott Bessent", planteó la expresidenta en su audio difundido desde las inmediaciones de su casa.Y sumó: "El Gobierno tiene el voto de los que fugan, de los que timbean, de los que venden la patria al mejor postor. Peroque no llegan a fin de mes, de las madres que pagan la luz en cuotas, de los jóvenes que no encuentran trabajo ni oportunidades, y menos la de los jubilados que eligieron este país para vivir con dignidad"."Hoy vemos que nos dicen y festejan en las portadas de los diarios que el Tesoro compra pesos, que el Tesoro norteamericano compra pesos, pero no. El Tesoro de los Estados Unidos lo que está comprando es tiempo. Tiempo para que los especuladores salgan sin pérdidas del laberinto financiero que ellos mismos armaron", argumentó.. Cambian los nombres, cambian los formatos, pero el libreto siempre es el mismo. Disciplinar a la Argentina para que acepte su destino de colonia financiera y regale a precio de remate sus recursos naturales. Y frente a eso, hay que decirlo con todas las letras: los argentinos ya saben lo que hay que hacer", remarcó.Y concluyó: ". Y ya sabemos cómo termina eso. La historia nos mostró hace tiempo el camino y esta vez lo va a volver a marcar el pueblo argentino, siempre. Siempre lo va a marcar el pueblo argentino".La militancia encabezada por La Cámpora realizó una caravana al departamento de Constitución en que la ex presidenta cumple arresto domiciliario. La movilización también contó con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.El 1° de octubre pasado, Kicillof visitó a la dos veces Presidenta en su domicilio. Los dirigentes estuvieron reunidos una hora y media aproximadamente. El encuentro fue entre ellos dos, sin terceras personas, y no hubo foto.La caravana fue convocada bajo la consigna “Leales de Corazón”, con el objetivo dereclamar el “fin de la proscripción” y la “libertad” de la ex mandataria.