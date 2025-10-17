Día de la Lealtad: Kicillof se suma a la caravana a San José 1111

El gobernador Axel Kicillof se suma esta tarde a la caravana por el Día de la Lealtad peronista que tuvo su epicentro en San José 1111, donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Así lo informaron fuentes de su entorno a la Agencia Noticias Argentinas, despejando las dudas que se habían sembrado sobre su participación.

En la jornada también estuvieron los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria Juan Grabois y Jorge Taiana, que sumaron su respaldo al reclamo por Cristina. La conmemoración se realizó al cumplirse 80 años de la gesta del 17 de octubre de 1945, cuando una masiva movilización obrera y sindical irrumpió en Plaza de Mayo para exigir la liberación de Perón, encarcelado pocos días antes.

Más temprano, Kicillof encabezó un acto conmemorativo en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. Allí, el mandatario provincial reivindicó la tradición peronista y, acompañado por dirigentes y organismos, recordó el sentido histórico de la fecha en un contexto político marcado por el ajuste y la injerencia externa.