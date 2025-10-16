17.10.2025 / Política

Dije enfermedad mental por el chip cultural: el insólito descargo de Reichardt sobre sus polémicos dichos contra votantes peronistas

La ex vedette había generado una fuerte polémica al asegurar que votar al peronismo en la provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”.




La candidata de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt aclaró este viernes su polémicas declaraciones sobre los seguidores del peronismo. “Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural", dijo. 

"En serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?”, preguntó Reichardt desde sus redes sociales.



La ex vedette había generado ayer una fuerte polémica al asegurar que votar al peronismo en la provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”.

Las graves declaraciones de Reichardt tuvieron lugar durante una entrevista en el programa “Pan y Circo” de Radio Rivadavia.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

"Listo, me voy": furia e interna libertaria con Sturzenegger porque no pudo responderle a Recalde

3

Según Virginia Gallardo antes de Milei había 56 millones de pobres, 10 millones más que los habitantes de Argentina

4

Si Milei pierde no seremos generosos con Argentina: la amenaza política de Trump

5

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

Más notas de este tema

"Desafortunada expresión": Santilli se desmarcó de Karen Reichardt

18/10/2025 - LLA

"Desafortunada expresión": Santilli se desmarcó de Karen Reichardt

"Estamos transformando al país": el mensaje de Milei a los militantes libertarios desde Santiago del Estero

18/10/2025 - Política

"Estamos transformando al país": el mensaje de Milei a los militantes libertarios desde Santiago del Estero

Piden indagar a Bullrich por presunta vinculación con la trama narco de Fred Machado

16/10/2025 - DENUNCIA

Piden indagar a Bullrich por presunta vinculación con la trama narco de Fred Machado

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.