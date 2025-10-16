Dije enfermedad mental por el chip cultural: el insólito descargo de Reichardt sobre sus polémicos dichos contra votantes peronistas

La ex vedette había generado una fuerte polémica al asegurar que votar al peronismo en la provincia de Buenos Aires es una “enfermedad mental”.
dije enfermedad mental por el chip cultural 🤪Pero en serio: si no tenes cloacas , la calle es de los delincuentes , ni hablar de la educación , y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes ,vas a seguís votando lo mismo? 🦁 #LLA2025 #QueElEsfuerzoValgaLaPena https://t.co/yACaZfJBtl Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 17, 2025
Según Virginia Gallardo antes de Milei había 56 millones de pobres, 10 millones más que los habitantes de Argentina