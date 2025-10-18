La revancha de los muñecos: Ricardo Alfonsín lanzó un creativo video contra Milei en la recta final de campaña

Con mucha más altura que usted, Sr Presidente, los muñecos le devuelven la atención. pic.twitter.com/XZKUoMEoHS  Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) October 18, 2025

Ricardo Alfonsín volvió a romper el molde de los spots de campaña, en busca de una banca de diputados en representación de Proyecto Sur, con una ingeniosa pieza audiovisual inspirada en The Muppets, el famoso grupo de títeres creado por el estadounidense Jim Henson.El video utiliza declaraciones reales del presidente Javier MIlei emitidas durante una entrevista en 2021, en la que contó que le había puesto la cara del exmandatario Raúl Alfonsín a un muñeco para practicar boxeo.El hijo del ex presidente tiene como muletilla en esta campaña justamente el saludo coloquial “Qué hacés muñeco”. Los creadores del spot (sus hijos Ricardo y Lucía) aprovecharon para tratar con humor e ironía aquellas referencias violentas de Milei, tales como sus dichos contra el difunto ex mandatario.El primer hito de su postulación por Proyecto Sur, partido fundado por Pino Solanas, fue el “Manual ilustrado Ricardo Alfonsín en la Boleta Única de Papel”, un homenaje a la película “El gran hotel Budapest”, del director Wes Anderson.Le siguió un anuncio de una recorrida por la Costa Atlántica, en el que Alfonsín se puso en la piel de un clásico argentino, “Los bañeros más locos del mundo”.La última pieza de la saga fue otro video cómico. Es de Alfonsín en Mar del Plata. La trama es simple: uno de sus colaboradores lo busca para grabar.