Lopérfido cargó contra Milei: "El personaje del loco está agotado y su hermana no da al nivel"

(R)Desde una tribuna de derecha, Lopérfido planteó que “la ayuda de Trump condiciona las elecciones”, aunque estimó que ese respaldo “no incida en el voto” porque “fue una ayuda para evitar males mayores”. En ese marco, exigió que el oficialismo “se abriera” y “mejorara sus listas”, al tiempo que sentenció que “el enemigo es siempre el peronismo”.{R)También apuntó a la conducción de La Libertad Avanza y a sus candidaturas. “Está visto que La Libertad Avanza tiene problemas enormes de recursos humanos”, lanzó, y enfiló contra José Luis Espert al afirmar que “todo el mundo sabía que Espert había recibido dinero narco”. También cargó contra Karen Reichardt —a quien llamó “vedette”— por sus dichos sobre el electorado: “empezó diciendo que los que no votan a LLA tienen una enfermedad mental”, y definió ese perfil de postulantes como “un mono con navaja” que “hundió el prestigio del Congreso” con “el grupo de diputadas locas”.Sobre el rumbo del gobierno, insistió en que Milei “se empantanó en el Congreso” y reclamó un giro de gabinete: “Lo que está claro es que este modelo cerrado, con Karina Milei manejando la política, no avanza”. Para cerrar, volvió al antagonismo con el campo nacional y popular: “De un lado hay fuerzas reformistas y republicanas y, del otro, la organización criminal llamada kirchnerismo. Esperemos que Milei entienda que ese es el único enemigo y que hay gente que siempre estará dispuesta a ayudar.”