¿Bullrich contra Villarruel?: dijo que "al Senado hay que ordenarlo"



En clave de futura senadora, Bullrich advitió que va “a extrañar el Ministerio de Seguridad” y dejó una definición que encendió las alarmas en la interna oficialista: “al Senado hay que ordenarlo”. En la mesa de Mirtha, la ministra apuntó a “convencer” y a evitar que “nos generen un frente en contra” que, según planteó, había “provocado volatilidad en la economía”.



Mirtha Legrand elogió a Patricia Bullrich por su gestión al frente de Seguridad —“Has sido una buena ministra, la gente te quiere como ministra. Vos arriesgabas todo”— y abrió el pie para hablar del salto al Congreso. Consultada por su renuncia, Bullrich explicó: “Me va a tocar una batalla más dura en el Senado, porque hay que ordenarlo, hay que convencer, y también vamos a tener que dar una batalla fuerte para que no nos generen un frente en contra, que en el último tiempo provocó volatilidad en la economía”.

La funcionaria saliente volvió sobre su impronta punitivista y aseguró que extrañaría el sillón del ministerio: “Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”. En la misma línea, bajó consignas para su etapa parlamentaria: “El que las hace las paga. No queremos que anden sueltos violadores, abusadores, asesinos ni narcotraficantes por la calle”.

En clave política, Bullrich dejó un mensaje a los mandatarios provinciales y marcó distancia con Axel Kicillof: “Todos los gebernadores, sacando a Kicillof tienen el objetivo de batallar contra los delincuentes”, sentenció. La frase se leyó como un nuevo pase de factura al peronismo bonaerense y, puertas adentro, como un tiro por elevación hacia la conducción del Senado que ejerció Victoria Villarruel durante el primer tramo de la gestión, a la que ahora Bullrich prometió “ordenar”.


