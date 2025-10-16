21.10.2025 / JUDICIALES

Disputa con Alberto Fernández: por qué renunciaron los abogados de Fabiola Yáñez

Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro dejaron este martes la defensa de la exprimera dama, en plena puja judicial por alimentos y régimen de visitas de Francisco. el equipo también se apartó del expediente penal que inició el expresidente.




Los abogados Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro renunciaron a representar a Fabiola Yáñez en la disputa con el exmandatario Alberto Fernández. La decisión se conoció este martes 21 de octubre y reconfiguró el tablero legal en torno a las causas donde se discutían alimentos y régimen de visitas para Francisco, el hijo en común de la pareja.

Los letrados venían cumpliendo un rol central en esos expedientes, pero además dejaron de intervenir en la causa penal que Alberto Fernández inició contra Yáñez por presunto impedimento de contacto con el menor. Según trascendió, el vínculo profesional entre la exprimera dama y su defensa atravesaba tensiones, lo que precipitó la salida.

En el entorno de la exfuncionaria evaluaron alternativas para sostener la estrategia judicial frente a un escenario complejo, cruzado por el uso político de la vida privada que promovió el actual oficialismo. En paralelo, fuentes cercanas no descartaron que Gallego y D’Alessandro también se apartaran del patrocinio en el expediente por violencia de género.

