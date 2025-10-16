La obsesión de Luciani y Mola: insisten con en el remate de bienes de Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a reclamar que se ejecute el decomiso de bienes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y demás condenados del caso VialidadLo hicieron al rechazar planteos de los hijos de la ex presidenta Máximo y Florencia Kirchner, quienes se oponen a que se ejecuten propiedades que les fueron cedidas por su madre.Cristina Kirchner tiene condena firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. En esa sentencia se ordenó el decomiso de bienes solidario entre los condenados actualizado a 685 mil millones de pesos.Los fiscales reclaman al Tribunal Oral Federal 2 que inicie el decomiso con remate de bienes de ser necesario. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Fabián Basso decidieron dar antes vista a las defensas de todos los condenados."La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, advirtieron ahora los fiscales.Sobre la oposición de los hijos de la ex presidenta al decomiso de departamentos en complejos en el sur del país, los fiscales sostuvieron que "no responde a una supuesta participación de ellos en los hechos".Sin embargo, esos bienes deben ser decomisados porque la ex presidenta los cedió a sus hijos en marzo de 2016 “cuando el fraude ya estaba consumado”. Por eso interpretan entran en el lapso de tiempo fijado por el tribunal para el rastreo de bienes, entre 2003 y 2015.