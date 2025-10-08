15.10.2025 / POLÉMICA

Imputaron a la influencer Valentina Olguin por utilizar los CUIT de cinco gobernadores

La causa que involucra a la influencer santiagueña escaló un peldaño judicial tras la decisión del fiscal Agustín Chit, que resolvió recalificar los hechos y endurecer la acusación. De este modo, Olguín deja de enfrentar “contrabando por simulación” y queda imputada por “contrabando simulado en concurso real”, lo que eleva el horizonte punitivo y complica su situación procesal.



El fiscal Agustín Chit agravó la imputación y pasó a acusarla por “contrabando simulado en concurso real”, una figura con pena más alta. La joven deberá presentarse el martes 4 de noviembre para responder a la nueva calificación. Entre los damnificados figuran Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Marcelo Orrego, Rogelio Frigerio y Osvaldo Jaldo.

Según el expediente, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo de Juan Manuel Díaz Vélez, ya la había procesado sin prisión preventiva por utilizar datos personales para recibir compras del exterior, con un perjuicio fiscal estimado en más de 1.200 dólares. “La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 informó que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior, las cuales fueron entregadas en un domicilio particular en el barrio porteño de Núñez. Así, fue posible saber que estas operaciones habían sido llevadas a cabo por Olguín en al menos cinco oportunidades entre septiembre y octubre de 2024”, detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.

En su indagatoria, la acusada reconoció el uso de datos de terceros elegidos “al azar” en internet para eludir el régimen aduanero, y lo atribuyó a “una decisión inmadura e irresponsable”. La pesquisa estableció además que, además de Jaldo, se usaron los datos fiscales de Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), lo que sumó volumen político y federal al caso.

