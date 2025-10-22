22.10.2025 / TIK TOK

Los demócratas de EEUU se burlaron de Milei por la carne barata y el swap con Trump


La cuenta oficial del Partido Demócrata en tiktok publicó un video de Milei bailando para ironizar sobre el acuerdo de exportación de carne y el swap por US$40.000 millones con la administración republicana. “Argentina después de quedarse con nuestras ventas de soja y carne mientras también reciben US$40.000 millones de Trump”, titularon.





El Partido Demócrata de Estados Unidos encendió las redes al subir un video de Javier Milei bailando. La pieza apareció en su cuenta oficial de tiktok, verificada, y se volvió viral en cuestión de minutos. El texto que acompañó la publicación dejó clara la intención política: “Argentina después de quedarse con nuestras ventas de soja y carne mientras también reciben US$40.000 millones de Trump”.

La ironía apuntó directo al paquete de concesiones que Milei negoció con Donald Trump: por un lado, la apertura para la carne argentina en el mercado norteamericano; por otro, el swap crediticio por decenas de miles de millones de dólares. La escena del Presidente bailando operó como metáfora de celebración desmedida frente a un acuerdo que benefició a los grandes exportadores y ató aún más la dependencia financiera.

Desde la vereda demócrata, el video funcionó como pieza de campaña doméstica: cuestionó que la Casa Blanca republicana entregara ventajas comerciales y financieras a un aliado ideológico en el sur, aun a costa de productores estadounidenses. En la Argentina real, mientras tanto, la “fiesta” oficial se pagó con más primarización y menos valor agregado: Milei bailó, pero la economía popular no.

