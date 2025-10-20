Lorena Villaverde, la candidata de LLA que estuvo presa por narco, votó en favor de Ficha Limpia

La diputada libertaria Lorena Villaverde, quien estuvo detenida en 2002 en Miami por portación de un kilo de cocaína y que guarda vínculo indirecto con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado, volvió al centro de la escena tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por estar ligado al mismo personaje.La iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados y luego fue rechazada por la Cámara de Senadores, buscaba impedir que personas con condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia sean candidatas, siempre que la sentencia esté firme antes del cierre de padrones.Durante el debate, el diputado de Unión por la Patria Martín Soria apuntó duramente contra la rionegrina: “La diputada Villaverde está implicada en causas también de narcotráfico. No es casual lo que estoy diciendo, el exmarido de Lorena Villaverde está detenido por causa de narcotráfico y la diputada de mi provincia, lamentablemente, también está implicada en denuncias penales por estafas en su localidad”, había advertido.El escándalo se reavivó esta semana con pedidos de renuncia tras conocerse sus vínculos con Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo de Machado, señalado como su socio en emprendimientos mineros. Villaverde negó las acusaciones, afirmó tener “ficha limpia” y presentó una rinoscopía para demostrar que nunca consumió drogas, mientras continúa recorriendo la provincia y defendiendo su postulación al Senado.En ese sentido, su polémico archivo junto a la contradicción de respaldar una ley que impide ingresar a las funciones públicas en caso de tener antecedentes penales, impactó de lleno en la intención de voto. Las últimas encuestas en Río Negro la ubican en segundo lugar con apenas 17,6%, detrás del peronista Soria. Esto representa una caída pronunciada respecto a principios de octubre, cuando Villaverde y su fórmula superaban el 35%.