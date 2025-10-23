Adorni se enojó con Majul por "sugerir" que Javier Milei "temía quedar expuesto por no poder responder preguntas"

A los momentos de tensión que viene protagonizando el presidente Javier Milei en sus últimas entrevistas televisivas, esta vez se sumó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien fue en representación del mandatario a una nota con Luis Majul y lo retó por dar información sobre su faltazo.El Presidente viene de una incómoda nota la semana pasada con Eduardo Feinmann, en donde quedó demostrado no estar acostumbrado a ciertas preguntas; y al día siguiente, le gritó a Esteban Trebucq por no poder responder sobre la crisis económica. Este lunes, en tanto, dejó varias e insólitas perlitas con Guillermo Andino.En este marco, el libertario tenía agendada una entrevista en LN+ con Majul para este miércoles, en el cierre de campaña rumbo al domingo de elecciones, pero decidió (o decidieron desde su equipo) que se guarde por temor a algún nuevo papelón que lo complique en los comicios, según reveló el propio conductor. "El presidente Milei no quiere ni debe hablar y está bien. Les voy a decir algo más: mañana (por el martes) estaba comprometido a venir el presidente Milei acá al piso de LN+, y tomó la decisión de no venir", contó el periodista.Fue por la ausencia del mandatario que este miércoles estuvo Adorni con Majul, y rápidamente se encargó de desmentirlo en vivo. "Yo vengo en representación del Presidente, que tenía pactada con vos una nota hoy a esta hora", avisó.Poco confrontativo con el oficialismo, el periodista enseguida aclaró que lo habían plantado pero con aviso en tiempo y forma. "Pero quería aclarar por un comentario que hiciste vos ayer sobre la ausencia del Presidente: jamás dejaría de venir una nota por una pregunta que le puedan llegar a hacer", lo cruzó Adorni a Majul, a modo de reto, y continuó: "Dijiste que el Presidente tal vez no quería exponerse alguna pregunta que no pueda responder".El funcionario justificó el faltazo presidencial al argumentar que Milei "está teniendo un desgaste por la campaña y está poniendo el cuerpo para que para que los argentinos lo acompañen".