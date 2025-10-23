De Andreis pidió una alianza no K y admitió que "no alcanza con el PRO ni LLA"

El macrista Fernando De Andreis, postulante a diputado nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad, volvió a empujar la fusión con el macrismo y sectores afines. “No alcanza con el PRO y La Libertad Avanza. Hay que hacer una alianza no K”, afirmó en Radio Rivadavia, en una estrategia que busca agrandar el dispositivo oficialista detrás de Javier Milei y que, a la vez, intenta reducir la oferta electoral a un plebiscito contra Cristina Kirchner.

Fiel al libreto polarizador, definió los comicios de este domingo como una disyuntiva extrema. “Esta elección es binaria”, asegura, y agrega que se decide entre “seguir el rumbo de LLA o volver para atrás con Cristina (Kirchner) bailando en el balcón y (Axel) Kicillof festejando”. El mensaje, que pretende disciplinar al PRO y a la oposición dialoguista, también funciona como advertencia para el electorado moderado.De Andreis insistió en que “el centro de atención va a ser el Congreso” en los dos años restantes del gobierno de Milei y que, para una supuesta “etapa de desarrollo”, se necesitan leyes que “restauren la confianza”. El dirigente, sin embargo, reconoció la crisis de identidad del macrismo y le exige a su espacio recuperar el “perfil liberal”: “El PRO tiene que volver a tener nitidez”, deslizó, al admitir que “no les gustó” lo ocurrido en el último año y medio.Sobre los vínculos entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, intentó bajar tensiones sin negar heridas: “Es un momento de empujar todos para el mismo lado”, dice. Y relativiza el quiebre con Mauricio Macri al sostener que “no es irreconciliable” con Larreta, aunque admite que “son heridas que duelen y que va a costar sanar”.