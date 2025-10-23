Kicillof: "El pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a Milei"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro con fiscales de mesa de Fuerza Patria que participarán de la jornada electoral el domingo en todas las localidades del distrito. Antes de la reunión se llevó a cabo una capacitación previa.“El próximo domingo debemos terminar el trabajo que empezamos el 7 de septiembre: vamos a decirle bien fuerte a Milei que el pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a sus políticas y su crueldad”, enfatizó el mandatario provincial en el Estadio Francisco Boga de la localidad de Burzaco.Kicillof destacó que “la reacción del Presidente a su derrota fue decirnos que lo peor ya había pasado: hace falta recorrer la provincia para entender que estamos inmersos en una crisis muy grande, con empresas que cierran, sueldos que no alcanzan y familias angustiadas porque no pueden pagar sus deudas”.“Nuestros problemas no se van a solucionar humillándonos para conseguir 20 mil millones de dólares más para la timba: nunca un país se desarrolló convirtiendo a su economía en un casino”, añadió.“Sabemos lo que queremos: un país con industria y trabajo nacional, en el que se cuide y respete nuestra soberanía; con salud y educación pública y gratuita para todos; y con más y mejores derechos para las y los trabajadores”, explicó KicillofY concluyó: “El Gobierno nacional va a intentar hacer todas las trampas posibles en esta elección: ya implementó un nuevo sistema de votación que muchos no conocen ni comprenden. Por eso, de acá al domingo la tarea es explicar cómo hay que hacer para votar en la séptima columna, la que tiene a la bandera argentina en el centro y a los candidatos de Fuerza Patria para defender y cuidar a los bonaerenses”.En el escenario se mostró junto a los candidato a diputado nacional Jorge Taiana; su par Jimena López, a quienes apuntaló en el último mes y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.También estuvieron presentes los candidatos a diputados nacionales Sergio Palazzo, Hugo Moyano (h), Fernanda Miño y Hugo Yasky.Del mismo modo, dijeron presente los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Seguridad, Javier Alonso; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el senador provincial Federico Fagioli; la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana municipal, Paula Eichel; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; y la dirigenta Silvia Saravia.