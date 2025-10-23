23.10.2025 / Política

El Gobierno ya eligió a su nuevo canciller: Pablo Quirno es el reemplazante de Werthein

El Presidente decidió que el actual secretario de Finanzas y hombre de confianza de Luis “Toto” Caputo ocupe el cargo que dejó vacante Gerardo Werthein.




Tras la renuncia de Gerardo Werthein en la Cancillería, el Gobieno ya eligió a su reemplazante: el actual Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, hombre de extrema confianza del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

"El nuevo canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino", comunicó la Oficina del Presidente en redes sociales. 

En ese marco, indicó que "Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos".

Quirno actualmente ya ostenta también el cargo de Secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería y está a cargo de las conversaciones con inversores internacionales.

De esta manera, la elección de Quirno como nuevo canciller pareciera despejar las versiones que arreciaban sobre posibles cambios en Economía. Luis Caputo y el resto de los integrantes de su equipo mantienen el respaldo absoluto del Presidente, quien no evalúa cambios en ese sector del gabinete, a excepción del reemplazante que deberá buscar en Finanzas.

EL COMUNICADO COMPLETO

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

3

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

4

Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío

5

Insólito: el Gobierno exigió a Bahía Blanca un pago millonario por los puentes de emergencia colocados tras el temporal

Más notas de este tema

Kicillof: "El pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a Milei"

23/10/2025 - PBA

Kicillof: "El pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a Milei"

Por qué la JP Morgan fue clave en el desembarco de Quirno en Cancillería

23/10/2025 - CANCILLERÍA

Por qué la JP Morgan fue clave en el desembarco de Quirno en Cancillería

De Andreis pidió una alianza no K y admitió que "no alcanza con el PRO ni LLA"

23/10/2025 - ELECCIONES 2025

De Andreis pidió una alianza no K y admitió que "no alcanza con el PRO ni LLA"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.