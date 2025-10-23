23.10.2025 / ELECCIONES 2025

Sturzenegger cargó contra quienes no votan a Milei y el Presidente lo avaló

El ministro de Modernización se refirió a las elecciones legislativas de este domingo y calificó de “funcionales a los K” a quienes no apoyen a La Libertad Avanza y Milei lo reposteó, avalando los agravios. Repudiable.




Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, publicó un mensaje en redes sociales en el que descalifica a quienes no voten por La Libertad Avanza en las elecciones del domingo. En su texto, acusa a opositores y votantes de “síndrome de Estocolmo”, de ser “parte de la runfla” o de actuar “por ego”, y asegura que “terminan siendo funcionales a los K”.

El mensaje fue reposteado por el propio presidente Milei, en un gesto que muchos interpretan como un respaldo explícito a las palabras del exministro de Mauricio Macri. En el posteo, Sturzenegger sostiene que “si no querés que vuelvan los kirchneristas el voto es a la LLA” y arremete contra sectores de la oposición, incluyendo a la Coalición Cívica y a diputados de Juntos por el Cambio, por “votar con los K”.

El economista defiende el ajuste y afirma que “el voto es a Milei, el único político dispuesto a demoler la estructura de privilegios”. Su tono despectivo hacia quienes eligen otra opción generó un repudio inmediato en redes sociales, donde usuarios y dirigentes advirtieron que el gobierno libertario “ya no solo ataca a la oposición, sino también a la ciudadanía que piensa distinto”.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

3

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

4

Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío

5

Insólito: el Gobierno exigió a Bahía Blanca un pago millonario por los puentes de emergencia colocados tras el temporal

Más notas de este tema

Kicillof: "El pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a Milei"

23/10/2025 - PBA

Kicillof: "El pueblo de la provincia de Buenos Aires está de pie para ponerle un límite a Milei"

Por qué la JP Morgan fue clave en el desembarco de Quirno en Cancillería

23/10/2025 - CANCILLERÍA

Por qué la JP Morgan fue clave en el desembarco de Quirno en Cancillería

De Andreis pidió una alianza no K y admitió que "no alcanza con el PRO ni LLA"

23/10/2025 - ELECCIONES 2025

De Andreis pidió una alianza no K y admitió que "no alcanza con el PRO ni LLA"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.