Sturzenegger cargó contra quienes no votan a Milei y el Presidente lo avaló

Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios más cercanos a Javier Milei, publicó un mensaje en redes sociales en el que descalifica a quienes no voten por La Libertad Avanza en las elecciones del domingo. En su texto, acusa a opositores y votantes de “síndrome de Estocolmo”, de ser “parte de la runfla” o de actuar “por ego”, y asegura que “terminan siendo funcionales a los K”.

El economista defiende el ajuste y afirma que “el voto es a Milei, el único político dispuesto a demoler la estructura de privilegios”. Su tono despectivo hacia quienes eligen otra opción generó un repudio inmediato en redes sociales, donde usuarios y dirigentes advirtieron que el gobierno libertario “ya no solo ataca a la oposición, sino también a la ciudadanía que piensa distinto”.