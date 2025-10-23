23.10.2025 / ROSARIO

Enojo por la presencia del Presidente en Rosario: Milei persona no grata

Gremios, movimientos sociales, fuerzas políticas y el movimiento estudiantil marcharon en el centro rosarino y repudiaron la visita del Presidente, a horas de su acto proselitista en el Parque España.





Organizaciones sindicales, sociales, políticas y estudiantiles declararon al mandatario “persona no grata” y montaron una contramarcha que copó el microcentro. La consigna se instaló en pancartas y bombos, con el enojo acumulado por el ajuste y las políticas que golpearon a trabajadores, pymes y universidades. Es que el presidente Javier Milei eligió Rosario para hacer el cierre de campaña

Desde la previa, los espacios convocantes se concentraron en la Plaza de la Cooperación, en Tucumán y Mitre, con columnas que sumaron asambleas, centros de estudiantes y comisiones internas.

La marcha avanzó por el casco céntrico hasta la Plaza Guernica, en Salta y Mitre, donde referentes gremiales y estudiantiles trazaron un balance crítico del gobierno nacional y reclamaron freno al programa de recortes.

Cabe señalar que el operativo de seguridad buscó separar los recorridos, pero no desactivó el clima de repudio: cánticos, banderas y una marea de chalecos sindicales acompañaron el paso de las columnas. “Milei persona no grata” se convirtió en el lema del día y resumió el rechazo a la presencia presidencial en la ciudad, en plena campaña hacia las legislativas.


