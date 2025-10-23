23.10.2025 / CANCILLERÍA

Werthein bendijo a Quirno tras la aceleración de cambios del Gobierno


El ex canciller felicitó al flamante canciller Pablo Quirno, hombre de extrema confianza de Luis Caputo. Hecho que blanqueó el giro de la política exterior bajo la lógica de la mesa financiera. El cambio llega en plena recta final electoral y ordena la Cancillería detrás del plan Milei–Caputo.



A través de X, Gerardo Werthein dijo: "Felicitaciones, @pabloquirno hiciste una gran labor en la Secretaría de Finanzas y estoy seguro que, como Canciller, continuarás trabajando con tu pasión y compromiso en beneficio de todos los argentinos. Te deseo el mayor de los éxitos.

La señal pública de Werthein instala a Quirno como canciller de facto y despeja dudas sobre la conducción de la política exterior: pasa a manos del tándem que prioriza la ingeniería financiera y la sintonía con Washington por sobre una agenda de desarrollo nacional. En Casa Rosada celebran “continuidad” y “confianza de los mercados”, mientras puertas adentro se habla de recambio obligado.

Quirno llega con el libreto de Caputo: sostener la estrategia de deuda y mostrar “orden” ante los actores externos, aun cuando la economía real sufre caída del consumo, deterioro salarial y cierres de pymes. En la práctica, la Cancillería se vuelve un apéndice del Ministerio de Economía y subordina la diplomacia comercial a la urgencia de dólares.


