Kicillof en el cierre de campaña de Fuerza Patria: Milei no es el dueño del circo, es el que anima

El encuentro se realizó en el tramo final hacia las legislativas y tuvo a Kicillof como principal orador. Desde el escenario, el mandatario bonaerense vinculó la política económica de Javier Milei con los sectores financieros y concentrados, y sostuvo que el impacto del recorte recaía sobre estudiantes, jubilados y pymes.

Kicillof afirmó: “La motosierra era una estafa de tik tok. (...)Decia que este ajuste es distinto y que era quirurjico, que no iban a ajustar a los estudiantes, jubilados y empresarios pymes. Dijeron que la motosierra era la para la casta. Pero lo que ocurrió en la Argentina es que Milei vino a hacer el ajuste de siempre que es meterle la mano en el bolsillo a los más vulnerables, a los que más necesitan, y darselas a la timba. Milei no es el dueño del circo, es que anima, es el que mienta, es el que insulta y ek que grita. Detras de ellos, hay sectores muy poderesosos”.En la misma línea, Jorge Taiana planteó la dimensión estratégica de la votación del domingo y cuestionó el proyecto oficial: “Ellos dicen que la eleccion de este domingo es más importante que la elección presidente de 2027 porque creen que si ganan este domingo nosotros estamos quebrados. No es solo sobrevivir a la eleccion, es efectivamente derrotarnos”.El acto mostró la confluencia de referencias del peronismo y del campo popular alrededor de Fuerza Patria, con un mensaje de defensa del trabajo, la educación y la producción nacional y defensa de soberanía al cuestionar el hecho de que "el ministro de Economía es el ministro de Economía de EEUU" en referencia a Scott Besset. Dijo también que le copio el discurso de "lo peor ya pasó" al macrismo.