23.10.2025 / ECONOMÍA

Insólito: Bloomberg explica cómo hacer el rulo cripto en plena crisis del gobierno de Milei


En medio del derrumbe del peso y la pérdida de confianza en las políticas económicas del oficialismo, el prestigioso medio financiero Bloomberg publicó una nota donde detalla cómo los argentinos se refugian en stablecoins e incluso aprovechan el arbitraje digital para ganar dólares.


La crisis cambiaria que atraviesa la Argentina volvió a ocupar la atención de la prensa internacional. En un extenso informe titulado “Why Argentines Are Turning to Crypto in the Latest Peso Crisis”, Bloomberg describió cómo crece el uso de criptomonedas estables —como USDT y USDC— entre ciudadanos que buscan proteger sus ahorros ante la caída del peso y la falta de confianza en las medidas de Javier Milei.

De acuerdo a Boomberg, la crisis cambiaria que azota a la economía argentina se traduce en una fuga masiva hacia las denominadas “stablecoins”, criptomonedas atadas al dólar que permiten eludir la depreciación del peso. Según el reporte de Bloomberg, la demanda de estas monedas digitales se ha disparado mientras al mismo tiempo el gobierno de Javier Milei lucha por contener la devaluación sin éxito.

Según el medio, muchos argentinos recurren a un mecanismo conocido popularmente como el “rulo cripto”: compran pesos, los convierten en stablecoins, y luego los revenden a un valor superior en dólares, aprovechando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. El artículo, que sorprendió por su nivel de detalle, incluso menciona plataformas y estrategias utilizadas para este tipo de operaciones. Bloomberg advierte que esta dolarización digital crece a un ritmo vertiginoso desde que el Gobierno no logra estabilizar la moneda ni frenar la inflación. La nota subraya que, mientras Milei promete “liberar el mercado” y terminar con el cepo, la realidad muestra una economía cada vez más dependiente del dólar y con los ciudadanos refugiándose en activos digitales.  

