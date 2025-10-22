Insólito: Bloomberg explica cómo hacer el rulo cripto en plena crisis del gobierno de Milei

La crisis cambiaria que atraviesa la Argentina volvió a ocupar la atención de la prensa internacional. En un extenso informe titulado “Why Argentines Are Turning to Crypto in the Latest Peso Crisis”, Bloomberg describió cómo crece el uso de criptomonedas estables —como USDT y USDC— entre ciudadanos que buscan proteger sus ahorros ante la caída del peso y la falta de confianza en las medidas de Javier Milei.

Según el medio, muchos argentinos recurren a un mecanismo conocido popularmente como el “rulo cripto”: compran pesos, los convierten en stablecoins, y luego los revenden a un valor superior en dólares, aprovechando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. El artículo, que sorprendió por su nivel de detalle, incluso menciona plataformas y estrategias utilizadas para este tipo de operaciones. Bloomberg advierte que esta dolarización digital crece a un ritmo vertiginoso desde que el Gobierno no logra estabilizar la moneda ni frenar la inflación. La nota subraya que, mientras Milei promete “liberar el mercado” y terminar con el cepo, la realidad muestra una economía cada vez más dependiente del dólar y con los ciudadanos refugiándose en activos digitales.