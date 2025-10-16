24.10.2025 / TENSIÓN

Presupuesto 2026: la oposición exige que incluya partidas para garantizar las leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades

El debate por el Presupuesto 2026 sigue trabado por la exigencia de la oposición de garantizar la ejecución de leyes clave como Discapacidad, Garrahan y Universidades. Mientras, el peronismo busca avanzar con dictamen propio.




En el Congreso, el tratamiento del Presupuesto 2026 quedó condicionado por la firme demanda de los bloques opositores de incluir partidas que aseguren la ejecución de leyes aprobadas por amplias mayorías, como la emergencia en Discapacidad, el financiamiento a universidades y de emergencia pediátrica en el Garrahan. La oposición advierte que no permitirá que el oficialismo postergue la sanción de la “Ley de leyes” hasta enero, tras el recambio legislativo, con el objetivo de obtener un tercio propio que permita sostener vetos presidenciales.

A principios de octubre, los bloques opositores lograron aprobar un emplazamiento que obliga a la comisión de Presupuesto a firmar un dictamen el 4 de noviembre. Esto permitiría convocar a sesión el 12 de noviembre y que el Senado sancione la ley antes del 10 de diciembre. 

A pesar de la insistencia, los libertarios se mostraron severos en la reunión con el presidente de Diputados, Martín Menem, y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman. 

Por su parte, el peronismo anunció que presentará un dictamen propio que contemple las tres leyes mencionadas, además de la recomposición de jubilaciones. Así también lo confirmó el bloque Encuentro Federal, que elaborará otro proyecto basado en la propuesta oficial, pero incorporando partidas para Discapacidad, Universidades, Garrahan y cajas previsionales provinciales.

“Nosotros buscamos respetar el superávit que quiere el Gobierno pero reflejar también los temas que ya están saldados, porque fueron aprobados por dos tercios del Congreso”, explicaron a Infobae desde el bloque de Miguel Pichetto.

Los bloques opositores remarcan que un proyecto consensuado con 0,9 puntos de superávit es más sólido frente a los mercados que uno de 1,5 puntos sin respaldo opositor. Mientras tanto, advierten que, ante la falta de señales claras del oficialismo, podrían surgir demoras o sub-ejecución de partidas, aunque el control quedaría en manos de la Justicia.

Lo más leído

1

Narcoescándalo: la diputada Villaverde amenazó al periodista Wiñazki y Manes pidió expulsarla

2

Insólito: denunciaron a Brancatelli y Rosemblat por incitar al voto nulo contra LLA

3

Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío

4

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

5

"Estamos transformando al país": el mensaje de Milei a los militantes libertarios desde Santiago del Estero

Más notas de este tema

Vencido el plazo, el Gobierno promulgó las leyes de pediatría y universidades pero también suspendió su aplicación

21/10/2025 - TENSIÓN

Vencido el plazo, el Gobierno promulgó las leyes de pediatría y universidades pero también suspendió su aplicación

Presupuesto 2026: sin acuerdo a la vista, diputados reclaman la presencia de Caputo para avanzar con el tratamiento

20/10/2025 - TENSIÓN

Presupuesto 2026: sin acuerdo a la vista, diputados reclaman la presencia de Caputo para avanzar con el tratamiento

El Congreso le reclama a Martín Menem que envíe el proyecto que regula los DNU

16/10/2025 - TENSIÓN

El Congreso le reclama a Martín Menem que envíe el proyecto que regula los DNU

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.