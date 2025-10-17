22.10.2025 / Interna

A menos de una semana para las elecciones, el PRO retiró fiscales de La Matanza en rechazo a manejos de LLA

El equipo de fiscales de ese distrito que responde al ex ministro y diputado nacional Alejandro Finocchiaro anticipó que no participará del operativo organizado para este domingo. La discusión apunta a Luis “Lucho” Ontiveros, un dirigente que trabaja cerca del armador bonaerense de LLA, Sebastián Pareja.




Las tensiones dentro de la Alianza La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires volvieron a quedar expuestas en las últimas horas: referentes del PRO decidieron no participar en la fiscalización de La Matanza, el municipio de mayor peso electoral.

Según se supo, el equipo de fiscales de ese distrito que responde al ex ministro y diputado nacional Alejandro Finocchiaro anticipó que no participará del operativo organizado para este domingo.

La discusión apunta a Luis “Lucho” Ontiveros, un dirigente de origen peronista que trabaja cerca del armador bonaerense de LLA Sebastián Pareja, quien también es candidato en tercer lugar en la lista de legisladores nacionales.

Las acusaciones que trascendieron apuntan a malos manejos de los recursos económicos, algo que fue negado por fuentes del oficialismo nacional.

La reducción de los fiscales podría perjudicar el control del nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel (BUP) en el principal distrito del país, en el que La Libertad Avanza perdió por más de trece puntos en las elecciones del pasado 7 de septiembre.

