24.10.2025 / APP

El Gobierno lanzó Elecciones Legislativas 2025, la aplicación para seguir los resultados

A partir del domingo a las 21:00, se publicarán los primeros datos oficiales del conteo provisorio, con el detalle por provincia y categoría electoral. La aplicación permitirá ver los resultados por mesa e incluso consultar los telegramas digitalizados que se irán contabilizando durante la noche.