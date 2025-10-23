24.10.2025 / APP

El Gobierno lanzó Elecciones Legislativas 2025, la aplicación para seguir los resultados

A partir del domingo a las 21:00, se publicarán los primeros datos oficiales del conteo provisorio, con el detalle por provincia y categoría electoral. La aplicación permitirá ver los resultados por mesa e incluso consultar los telegramas digitalizados que se irán contabilizando durante la noche.




A través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Gobierno lanzó la aplicación “Elecciones Legislativas 2025”, una herramienta pensada para seguir el escrutinio provisorio de los comicios legislativos del domingo 26 de octubre.

Desde el organismo explicaron que, además del seguimiento en vivo de los resultados, la app incluye una guía práctica sobre cómo votar con la Boleta Única Papel (BUP). También se puede consultar el lugar de votación, revisar el padrón electoral y acceder a información útil sobre el desarrollo de la jornada electoral.

Los que utilicen Android pueden descargar la app desde este enlace, mientras que los usuarios de iOS deben hacerlo desde la tienda Apple.

