"Este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina": Cristina Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria

A los argentinos y argentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/8Bay3PMQCl  Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 23, 2025

La ex presidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en redes sociales en el que tildó a Donald Trump de "jefe de campaña" de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas, citó la frase del mandatario norteamericano acerca de que "en la Argentina no tienen plata" y "se están muriendo" para referir al "fracaso del experimento libertario" y llamó a votar al peronismo de Fuerza Patria para ponerle freno."Es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común", afirmó la titular del PJ a tres días de las elecciones de este domingo 26 de octubre, quien, en línea con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó la implementación de la Boleta Única y le pidió a los militantes "cuidar mucho la elección"."No elegimos solamente diputados y senadores. El voto de caca uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei, para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida", enfatizó CFK.La ex mandataria puso el foco en la delicada situación económica y, para ello, insistió que "la gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera".En el marco del salvataje financiero al que recurrió el gobierno argentino de la mano de EEUU y, según se observa en los mercados, lo insuficiente de dicho auxilio económico, Cristina arremetió: "Si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y, en la práctica, su jefe de campaña, Donald Trump, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano que lo dijo hace muy poquitos días y con todas las letras, 'los argentinos no tienen dinero, están luchando para sobrevivir'"."La realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos y también desde cualquier parte del mundo", señaló, y agregó: "Milei terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo".Y agregó: "La única fuerza capaz de frenar al fracaso del experimento libertario es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto. Es fundamental que todos los ciudadanos lleguen a la mesa sabiendo cuál es la lista del peronismo en su provincia o en la ciudad de Buenos Aires. También les pido que cuidemos mucho la elección. El Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo"."Cada presidente de mesa y cada fiscal y cada votante tiene la responsabildad de ciudar el voto popular. El freno a Milei empieza este domingo pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común", cerró Cristina.