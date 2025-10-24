"Hagan sus apuestas": el mercado cerró con positivo con bonos y ADRs mixtos

En la última rueda previa a las elecciones 2025, los activos argentinos transitaron una jornada de disparidad pero defendieron el saldo semanal en terreno positivo. Entre los adrs, Telecom lideró las subas con 4,3%, seguida por Edenor (+3,1%) y Grupo Financiero Galicia (+2,1%). En el otro extremo, se destacaron las caídas de Irsa (-2,6%), Cresud (-2,1%) y Banco Macro (-1,6%). Entre las cotizantes directas en Nueva York, Bioceres retrocedió 6,8% en una toma de ganancias más profunda.

En la plaza local, el índice S&P Merval avanzó 1% hasta 2.076.495,16 puntos y cerró la semana con un salto de 7,6%. Medido en dólares, el panel principal ganó 0,5% en el día y 2,9% en el acumulado semanal. El movimiento se dio en un clima de cobertura y cautela, propio de la previa electoral, en el que los inversores privilegiaron balances y liquidez, mientras el oficialismo insistió con un programa que dejó más dudas que certezas en el frente productivo.En renta fija, los bonos globales y bonaeres de 2029/2030 mostraron bajas, en tanto los tramos más largos recuperaron terreno: el AL35 subió 2% y el GD38 avanzó 2,4%. La rotación hacia duration más extensa dejó entrever apuestas tácticas a un escenario de menor tensión si el resultado del 26-O impone límites al ajuste y abre una ventana de renegociación más ordenada.