Narcisismo electoral: Milei publicó una foto retocada con photoshop

El presidente Javier Milei compartió en su cuenta de Instagram una captura del móvil de TN mientras emitía su voto, pero la foto mostró alteraciones notorias que especialistas en edición identificaron como un trabajo de Photoshop. El material circuló de inmediato y encendió comentarios irónicos por el intento de embellecer su fisonomía en plena jornada electoral.

Los retoques también alcanzaron los ojos, que lucieron algo más claros y brillantes, y la sonrisa, más marcada y amigable, con el objetivo de transmitir carisma y menos tensión ante el resultado de las urnas. En paralelo, el pelo se vio con mayor brillo y volumen, aunque sin un peinado definido.