26.10.2025 / ELECCIONES 2025

Narcisismo electoral: Milei publicó una foto retocada con photoshop



El presidente difundió en Instagram una imagen del momento de su voto con retoques evidentes: piel alisada, tono más cálido, ojos aclarados y una papada “extirpada”. La edición desató burlas y críticas en redes.




El presidente Javier Milei compartió en su cuenta de Instagram una captura del móvil de TN mientras emitía su voto, pero la foto mostró alteraciones notorias que especialistas en edición identificaron como un trabajo de Photoshop. El material circuló de inmediato y encendió comentarios irónicos por el intento de embellecer su fisonomía en plena jornada electoral.

Según el análisis consultado por el medio, la piel presidencial apareció más lisa y uniforme, sin arrugas, sombras ni textura natural. También redujeron la papada, intensificaron un bronceado de apariencia artificial y suavizaron imperfecciones para proyectar una imagen más “fresca”.

Los retoques también alcanzaron los ojos, que lucieron algo más claros y brillantes, y la sonrisa, más marcada y amigable, con el objetivo de transmitir carisma y menos tensión ante el resultado de las urnas. En paralelo, el pelo se vio con mayor brillo y volumen, aunque sin un peinado definido.


