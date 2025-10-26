Narcisismo electoral: Milei publicó una foto retocada con photoshop

El presidente difundió en Instagram una imagen del momento de su voto con retoques evidentes: piel alisada, tono más cálido, ojos aclarados y una papada “extirpada”. La edición desató burlas y críticas en redes.
