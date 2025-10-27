Catamarca: el peronismo ganó categóricamente y renueva dos de sus tres bancas en diputados

Fuerza Patria le sacó casi 11 puntos de diferencia a La Libertad Avanza. Con un 45% de los votos, el peronismo comandado por el gobernador Raúl Jalil venció en las urnas al oficialismo nacional y renovará dos bancas en la Cámara baja que serán ocupadas por el principal candidato Fernando Monguillot y Claudia Palladino.
2
Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno
3
Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra
4
Milei atacó a Mariano Recalde y lo acusó de "asustar a la gente" por seguir una "lógica del socialismo"