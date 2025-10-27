Catamarca: el peronismo ganó categóricamente y renueva dos de sus tres bancas en diputados

El oficialismo de la provincia de Catamarca venció con un 45% de los votos sobre el 34% de La Libertad Avanza y renovará dos de sus tres bancas en diputados.Con un 45% de los votos, el peronismo comandado por el gobernador Raúl Jalil venció en las urnas al oficialismo nacional y renovará dos bancas en la Cámara baja que serán ocupadas por el principal candidato Fernando Monguillot y Claudia Palladino. La tercera banca correspondiente a la provincia la ocupará Adrián Brizuela, principal candidato de La Libertad Avanza.Así, los diputados salientes son Dante López Rodríguez y Silvana Ginocchio del Frente de Todos y Francisco Monti de la Unión Cívica Radical.El peronismo catamarqueño ganó contundentemente en los 16 departamentos de la provincia, con una participación cercana al 68 por ciento. Con un 60% de los votos, El Alto y Santa Rosa fueron las localidades donde el oficialismo provincial sacó más ventaja.Con este resultado, el peronismo reafirma su dominio sobre la provincia desde hace poco menos de 20 años. Además, a nivel nacional, Catamarca es la única provincia que el peronismo ganó bajo el sello de Fuerza Patria.