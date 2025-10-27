27.10.2025 / ELECCIONES 2025

Catamarca: el peronismo ganó categóricamente y renueva dos de sus tres bancas en diputados

Fuerza Patria le sacó casi 11 puntos de diferencia a La Libertad Avanza. Con un 45% de los votos, el peronismo comandado por el gobernador Raúl Jalil venció en las urnas al oficialismo nacional y renovará dos bancas en la Cámara baja que serán ocupadas por el principal candidato Fernando Monguillot y Claudia Palladino.



El oficialismo de la provincia de Catamarca venció con un 45% de los votos sobre el 34% de La Libertad Avanza y renovará dos de sus tres bancas en diputados.

Con un 45% de los votos, el peronismo comandado por el gobernador Raúl Jalil venció en las urnas al oficialismo nacional y renovará dos bancas en la Cámara baja que serán ocupadas por el principal candidato Fernando Monguillot y Claudia Palladino. La tercera banca correspondiente a la provincia la ocupará Adrián Brizuela, principal candidato de La Libertad Avanza.

Así, los diputados salientes son Dante López Rodríguez y Silvana Ginocchio del Frente de Todos y Francisco Monti de la Unión Cívica Radical.

El peronismo catamarqueño ganó contundentemente en los 16 departamentos de la provincia, con una participación cercana al 68 por ciento. Con un 60% de los votos, El Alto y Santa Rosa fueron las localidades donde el oficialismo provincial sacó más ventaja.

Con este resultado, el peronismo reafirma su dominio sobre la provincia desde hace poco menos de 20 años. Además, a nivel nacional, Catamarca es la única provincia que el peronismo ganó bajo el sello de Fuerza Patria.

Lo más leído

1

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

2

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

3

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

4

Milei atacó a Mariano Recalde y lo acusó de "asustar a la gente" por seguir una "lógica del socialismo"

5

Denunciaron a Milei, Caputo y Bausilli por atentar contra la soberanía nacional

Más notas de este tema

Chaco: Capitanich pidió esperar al recuento definitivo y expresó que "todavía faltan votos"

27/10/2025 - ELECCIONES 2025

Chaco: Capitanich pidió esperar al recuento definitivo y expresó que "todavía faltan votos"

Salta: tras el triunfo de La Libertad Avanza, Urtubey e invitó a su espacio a pensar y reflexionar

27/10/2025 - ELECCIONES 2025

Salta: tras el triunfo de La Libertad Avanza, Urtubey e invitó a su espacio a pensar y reflexionar

San Luis: La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas

27/10/2025 - ELECCIONES 2025

San Luis: La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.