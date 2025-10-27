Virginia Gallardo sorprendió en Corrientes y logró su banca como diputada

Las elecciones legislativas de 2025 no solo marcaron un amplio triunfo para el oficialismo de Javier Milei en buena parte del país, sino que también tuvieron su costado vinculado al mundo del espectáculo. Entre las candidaturas más comentadas estuvo la de Virginia Gallardo, quien se aseguró un lugar en la Cámara de Diputados representando a Corrientes por La Libertad Avanza (LLA).La modelo y ex participante de Bailando por un sueño, recordada también por su relación con el empresario Ricardo Fort, encabezó la lista liberal en su provincia natal. Con el 99,64% de las mesas escrutadas, su espacio obtuvo el 32,68% de los votos, ubicándose en segundo lugar detrás de Vamos Corrientes, que sumó el 33,91%.Pese a la diferencia, el sistema de reparto permitió que ambas fuerzas, junto a Fuerza Patria -que alcanzó el 28,32%-, obtuvieran un diputado cada una. De este modo, la exvedette y panelista de televisión asumirá formalmente su banca el próximo 10 de diciembre.Durante los festejos en Corrientes, la flamante diputada electa se mostró emocionada y aseguró: “Vamos de a poco sumando un granito de arena. La gente empieza a entender que este es el camino. Tenemos el futuro de una Argentina próspera a la vuelta de la esquina”. Su victoria fue destacada por distintos referentes libertarios, incluido el propio Milei, quien la felicitó públicamente.Distinta fue la situación del exfutbolista Claudio “Turco” García: el exdelantero de Racing y Huracán, que incursionó en televisión y en redes como figura mediática, encabezó la lista del Partido Integrar en la Ciudad de Buenos Aires, donde apenas cosechó 7.823 votos. La cifra lo ubicó décimo en el distrito y sin posibilidad alguna de acceder a una banca.También se postuló el abogado Fernando Burlando, quien lideró la lista de Propuesta Federal para el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Aunque no logró entrar al Congreso, su desempeño fue mejor de lo esperado: con el 2,79% de los votos, su espacio quedó en cuarto lugar y superó a Provincias Unidas, la lista encabezada por Florencio Randazzo.El resultado fue considerado un avance simbólico para Burlando, quien en los últimos años se consolidó como una figura pública más allá del ámbito judicial. Estas elecciones volvieron a demostrar el interés del público por las figuras mediáticas que deciden dar el salto a la política, una tendencia que, lejos de desacelerar, parece consolidarse en cada nuevo turno electoral argentino.