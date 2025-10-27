La Rioja: aunque comenzó perdiendo, el oficialismo provincial aventajó a La Libertad Avanza y se consagró ganador

El oficialismo de Federales Defendamos La Rioja venció a La Libertad Avanza por una ajustada diferencia de tan solo ocho centésimos.Con un 43,45% de los votos, el oficialismo peronista comandado por el gobernador Ricardo Quintela sufrió pero logró dar vuelta el punto de diferencia en los primeros resultados y derrotó candidato del oficialismo nacional, Gino Visconti, que sacó 43,37%.La candidata ganadora, Gabriel Pedrali, renovará su banca en la Cámara Baja de Diputados de la Nación. A pesar de la derrota, Visconti ocupará la otra banca riojana en Diputados y reemplazará al peronista Ricardo Herrera.Tras conocerse los primeros resultados a las 21 horas que mostraron un punto de ventaja para La Libertad Avanza, el conteo se extendió hasta finalizado este domingo electoral y determinó una victoria del peronismo cuando las mesas escrutadas alcanzaron cerca del 98 por ciento donde Pedrali adelantó a Visconti por tan solo 17 votos.Cerca de las 22 horas, con un 89% de las mesas escrutadas y casi un punto de diferencia, el candidato Visconti había declarado como ganador y aseguró: “Quiero agradecer a todos los riojanos que tomaron la decisión de querer vivir distinto, a todos los fiscales que defendieron el voto y a todo el equipo que enfrentó un aparato enorme que intentó perpetuarse en el poder” .“La Rioja se expresó y demostró que quiere vivir dignamente. Hoy la provincia se vistió de violeta. A partir de mañana vamos a trabajar para lograr una provincia próspera y con laburo, con meritocracia. Estamos cansados del sometimiento, de las amenazas y del miedo” agregó.Además, Visconti le agradeció a Martín Menem, el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación que lo apadrinó con su apellido de peso en la provincia: “Quiero felicitar el armado que hicieron Karina Milei y Lule Menem, y al león extraordinario que tenemos, Martín Menem, que se animó primero a enfrentarse al sistema y despertó a todos los leones detrás de él”.A pesar de este “voto a voto”, ambas fuerzas supieron desde las 21 horas que, indefectiblemente de quién gane, cada una tendría una de las dos bancas que tiene La Rioja en la Cámara de Diputados de la Nación.