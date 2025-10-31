Controladores aéreos anunciaron un cronograma de paros para noviembre

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma de paros que se extenderán a lo largo de nueve jornadas, entre el 3 y el 30 de noviembre. Las acciones se repartirán en franjas de ocho horas de duración, las cuales, en esta etapa, afectan exclusivamente los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.El sindicato también anunció que buscará paralizar, a partir del 3 de noviembre, toda actividad de instrucción y capacitación del personal de EANA, así como también todas las comisiones de servicio, consideradas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.Desde EANA se calificó a la medida como "ilegítima", sosteniendo que el argumento sindical de "no cumplimiento del acuerdo paritario es falso", ya que el mismo se encuentra "actualmente en plena ejecución y finaliza en diciembre".Desde el sindicato ATEPSA esgrimen que la medida de fuerza se debe al incumplimiento de acuerdos laborales previamente asumidos por EANA, especialmente los relacionados con el Convenio Colectivo de Trabajo y la pauta salarial. Denuncian el incumplimiento de compromisos asumidos en audiencias anteriores, a pesar de haber finalizado el período de conciliación obligatoria.Paola Barritta (Secretaria General de ATEPSA) señaló que las autoridades aeronáuticas han presentado "informes tendenciosos y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga".En este marco, ATEPSA anunció que las interrupciones en la primera etapa solo afectarían los despegues de aeronaves de carga y las capacitaciones presenciales y virtuales del personal de EANA, con un cronograma de 9 jornadas nocturnas (de 22:00 a 06:00) entre el 3 y el 30 de noviembre, pero garantizan la excepción de vuelos sanitarios, humanitarios, de estado y de búsqueda y salvamento (SAR). Las medidas podrían ampliarse si persiste la falta de respuesta a sus reclamos.