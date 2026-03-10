Adorni bajo la lupa: polémica por viajes oficiales y un presunto vuelo privado a Punta del Este

El jefe de Gabinete,, volvió a quedar bajo el ojo público luego de que se multiplicaran cuestionamientos por sus viajes vinculados a la actividad oficial, especialmente tras la difusión de imágenes de la última gira del presidentea Estados Unidos en las que aparece su esposa dentro de la comitiva, lo que desató críticas en redes sociales y reclamos políticos por el uso de recursos públicos.Durante su editorial televisiva, el periodista Carlos Pagni sostuvo que el tema ya es parte de la conversación dentro de la oposició por distintos episodios vinculados a traslados y privilegios. “Hay mucho interés por los viajes de Adorni en la oposición, también por un viaje que habría realizado en un avión privado con su familia durante el feriado de Carnaval a Punta del Este”, dijo.La polémica se intensificó luego de que circulara una fotografía tomada durante la visita de la delegación oficial a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Nueva York, donde se observa a su esposa Bettina Angeletti junto al funcionario. La imagen fue difundida por Radio Jai y rápidamente generó interrogantes sobre su presencia dentro de la comitiva oficial.Desde el entorno de Adorni trascendió que la mujer tenía previsto asistir a un evento profesional en la ciudad estadounidense, lo cual, despertó más indignación.Sin embargo, desde el Gobierno no hubo aclaraciones formales sobre si la esposa del vocero viajó o no a bordo del avión presidencial ARG-01 junto a la delegación. Tampoco hubo desmentidas oficiales sobre esa posibilidad, lo que alimentó las críticas en redes sociales y dentro de sectores de la oposición.En paralelo, el diputado socialista Esteban Paulón presentó en el Congreso un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle quién financió el traslado, qué rol cumplió Angeletti durante el viaje y si se evaluaron posibles incompatibilidades o conflictos de interés. Además, solicitó mediante un pedido de acceso a la información pública conocer los gastos vinculados a acompañantes no oficiales en la comitiva presidencial.