09.03.2026

La crisis llegó a Tulipán: más de 200 despidos en la histórica fábrica de preservativos

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, redujo más del 60% de su planta de trabajadores en medio de la caída del consumo interno y el deterioro de la actividad industrial. La planta de San Martín pasó de 355 empleados a poco más de 130, en un nuevo caso que expone el impacto de la recesión sobre el empleo en el sector productivo.




La crisis económica golpea de lleno a la industria nacional y empieza a reflejarse con fuerza en el mercado laboral. En ese contexto, la empresa Kopelco S.A., responsable de la fabricación de los preservativos Tulipán, avanzó con un fuerte recorte de personal en su planta ubicada en el partido bonaerense de San Martín, donde más de 200 trabajadores perdieron su puesto de trabajo.

La compañía pasó de contar con 355 empleados a aproximadamente 135, lo que representa una reducción superior al 60% de su plantel. Desde la firma explicaron que la decisión responde a la caída del consumo interno, que provocó un desplome en las ventas de varios de sus productos.

El ajuste se produce en un escenario económico marcado por la contracción de la demanda y la pérdida del poder adquisitivo, factores que afectan especialmente a las industrias orientadas al mercado local. En ese marco, distintas empresas comenzaron a recortar turnos, suspender personal o directamente reducir sus plantillas. La situación vuelve a encender señales de alarma en el sector manufacturero, que advierte sobre el impacto social de la caída de la actividad.

