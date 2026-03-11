All inclusive: los gobernadores que viajaron a Nueva York a respaldar el plan económico de Javier Milei

Diez gobernadores argentinos participaron en Nueva York de la Argentina Week, un encuentro con empresarios e inversores internacionales organizado con el aval del gobierno de Javier Milei. Durante el evento, expresaron un respaldo político al rumbo económico de la administración libertaria y defendieron las reformas impulsadas por la Casa Rosada, entre ellas el RIGI, cambios en la ley de Glaciares y las reformas laboral y tributaria.La comitiva estuvo integrada por gobernadores considerados "dialoguistas" con la administración libertaria, entre los que se encontraban: Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). A ellos se sumaron los mandatarios patagónicos Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).Antes de las actividades centrales de la Argentina Week, los mandatarios provinciales expusieron ante empresarios en el Council of the Americas, donde presentaron las oportunidades de inversión en sus provincias. Allí coincidieron en respaldar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales a capitales extranjeros, y en defender el paquete de reformas estructurales, entre las que se encuentra la Reforma Laboral, que impulsa el Gobierno nacional para atraer inversiones en sectores como la minería, la energía, la industria farmacéutica y la inteligencia artificial.La escena dejó una señal política clara, los gobernadores de distintos espacios partidarios se alinearon con la estrategia oficial para seducir a inversores internacionales. El gesto se produjo en medio de fuertes recortes de transferencias nacionales a las provincias, una situación que en la Patagonia se combina además con la emergencia por los incendios forestales que afectaron a distintas localidades del sur durante el verano.En ese contexto, Alberto Weretilneck destacó el potencial energético de la región y aseguró que la Norpatagonia atraviesa "una transformación que posiciona a la región en el escenario internacional". Asimismo, mencionó proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, entre ellos el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro y permitirá ampliar la capacidad exportadora de petróleo. También destacó los proyectos de gas natural licuado (GNL) que buscan consolidar a la Argentina como exportador energético.En la misma línea, el salteño Gustavo Sáenz señaló que el encuentro con empresarios internacionales permite "mostrar al mundo el enorme potencial productivo” de las provincias argentinas y afirmó que Salta busca atraer inversiones en minería, energía y agroindustria. Según expresó, la provincia ofrece “seguridad jurídica y oportunidades para el desarrollo". El evento concluirá el 12 de marzo, aunque para entonces Milei ya habrá regresado a Buenos Aires tras completar su agenda internacional. Mientras tanto, los mandatarios continuarán participando de reuniones con empresarios y fondos de inversión en Nueva York con el objetivo de promocionar proyectos productivos en sus provincias.