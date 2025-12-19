31.12.2025 / EXTENSIÓN

Congreso: el Ejecutivo analiza reactivar las extraordinarias desde el 2 de febrero

El Gobierno evalúa extender el período de sesiones extraordinarias para retomar proyectos que quedaron frenados en diciembre, en un escenario marcado por la falta de consensos legislativos y negociaciones aún abiertas.




El Poder Ejecutivo analiza una nueva convocatoria al Congreso para extender las sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero con el objetivo de reactivar el tratamiento de iniciativas que no lograron avanzar a fin de año, en un contexto en el que el oficialismo admite dificultades para reunir los votos necesarios y busca ganar margen político para destrabar su agenda parlamentaria.

Según fuentes oficiales, la decisión se terminará de definir en las próximas semanas y se da luego de que el Gobierno confirmara que no habrá actividad legislativa durante enero, tras el cierre del período de extraordinarias que rigió entre el 10 y el 30 de diciembre sin resultados concretos para varios de los proyectos incluidos en el temario.

El principal eje de la eventual convocatoria será la reforma laboral, presentada como un esquema de “modernización”, que debió ser postergada ante la resistencia sindical y la falta de apoyos suficientes en el Congreso, mientras que también figura la iniciativa vinculada a glaciares, otra de las propuestas que no logró llegar al recinto durante diciembre.

De cara a febrero, el oficialismo apuesta a intensificar las negociaciones políticas para recomponer ese escenario, con Patricia Bullrich al frente de la estrategia legislativa en el Senado y el acompañamiento de dirigentes de peso de la Casa Rosada y del Congreso, que ya intervinieron en acuerdos recientes como los que permitieron la sanción del Presupuesto 2026.

En paralelo, el Ejecutivo resolvió dejar fuera de la agenda la reforma del Código Penal por tratarse de un proyecto de mayor complejidad y plazos extensos, mientras que desde el Gobierno deslizan que la reactivación de las extraordinarias apunta a concentrar esfuerzos en los textos considerados prioritarios, al tiempo que admiten que “del 2 al 27 sería” el esquema que se encuentra bajo análisis.

Lo más leído

1

Mala para Bullrich: la Justicia anuló el protocolo antipiquetes y puso un freno al esquema represivo

2

"Se mantiene la indicación de internación": nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner

3

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner: continúa su evolución pero seguirá internada en el Sanatorio Otamendi

4

"No hay plata": Cuánto gastó Javier Milei en su viaje turístico a Noruega

5

"Extrañamente rubio": Victoria Villarruel salió al cruce del biógrafo de Javier Milei y volvió a agitar la interna libertaria

Más notas de este tema

Quiénes son los senadores que votaron a favor del Capítulo II que recorta fondos en Educación, Ciencia y Defensa

27/12/2025 - Presupuesto 2026

Quiénes son los senadores que votaron a favor del Capítulo II que recorta fondos en Educación, Ciencia y Defensa

Presupuesto 2026: el respaldo de gobernadores peronistas al proyecto mantiene a Milei optimista

24/12/2025 - APOYO

Presupuesto 2026: el respaldo de gobernadores peronistas al proyecto mantiene a Milei optimista

El Senado dictaminó a favor del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal"

19/12/2025 - Cámara alta

El Senado dictaminó a favor del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.