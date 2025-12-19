Congreso: el Ejecutivo analiza reactivar las extraordinarias desde el 2 de febrero

El Poder Ejecutivo analiza una nueva convocatoria al Congreso para extender las sesiones extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero con el objetivo de reactivar el tratamiento de iniciativas que no lograron avanzar a fin de año, en un contexto en el que el oficialismo admite dificultades para reunir los votos necesarios y busca ganar margen político para destrabar su agenda parlamentaria.Según fuentes oficiales, la decisión se terminará de definir en las próximas semanas y se da luego de que el Gobierno confirmara que no habrá actividad legislativa durante enero, tras el cierre del período de extraordinarias que rigió entre el 10 y el 30 de diciembre sin resultados concretos para varios de los proyectos incluidos en el temario.El principal eje de la eventual convocatoria será la reforma laboral, presentada como un esquema de “modernización”, que debió ser postergada ante la resistencia sindical y la falta de apoyos suficientes en el Congreso, mientras que también figura la iniciativa vinculada a glaciares, otra de las propuestas que no logró llegar al recinto durante diciembre.De cara a febrero, el oficialismo apuesta a intensificar las negociaciones políticas para recomponer ese escenario, con Patricia Bullrich al frente de la estrategia legislativa en el Senado y el acompañamiento de dirigentes de peso de la Casa Rosada y del Congreso, que ya intervinieron en acuerdos recientes como los que permitieron la sanción del Presupuesto 2026.En paralelo, el Ejecutivo resolvió dejar fuera de la agenda la reforma del Código Penal por tratarse de un proyecto de mayor complejidad y plazos extensos, mientras que desde el Gobierno deslizan que la reactivación de las extraordinarias apunta a concentrar esfuerzos en los textos considerados prioritarios, al tiempo que admiten que “del 2 al 27 sería” el esquema que se encuentra bajo análisis.