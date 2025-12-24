Desde la Cámara de Diputados depositaron por error 700 mil pesos a los empleados

La Cámara de Diputados pagó por error 700 mil pesos a los empleados de ese cuerpo legislativo y pide "por favor" que no lo “gasten” porque será descontando de su cuenta el próximo viernes.Los empleados legislativos ya cobraron el aguinaldo con un bono y el sueldo de diciembre ayer, pero hoy comprobaron que tenían un nuevo depósito de 699.177,82 pesos.Pero la alegría de los trabajadores de la Cámara de Diputados duró poco, ya que las autoridades comunicaron que "hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero que se trató de un “error bancario” y pidieron no gastarlo, ya que será descontado el viernes.El diputado socialista de Provincias Unidas, Esteban Paulon, se refirió sobre el insólito error en sus redes sociales: “Parece que el @BancoNacion está tan ocupado en acelerar la implementación de la 'inocencia fiscal'que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo”.“Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de @JMilei, no”, agregó el legislador, que publicó la comunicación de Recursos Humanos del cuerpo legislativo.La noticia impactó en los empleados legislativos que comenzaron a comunicarse por Whatsapp para averiguar cuál era el motivo del pago, que luego fue aclarado por las autoridades de la Cámara de Diputados“Están estallados los grupos de Whatsapp”, dijo una fuente legislativa a la Agencia Noticias Argentinas. Los empleados señalaron que el código ya era extraño porque decía “rend.pesos” y que es una leyenda por el dinero que uno va acumulando que “siempre son monedas" y esa cifra era alta para un rendimiento que siempre son pocos pesos.