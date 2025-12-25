Milei celebró la captura de Maduro tras el ataque de Estados Unidos: Excelente noticia

Mi opinión en LN+ sobre la captura del dictador narcoterrorista Nicolás Maduro.

VLLC! pic.twitter.com/8KjWltEKx7  Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel  Pablo Quirno (@pabloquirno) January 3, 2026

El presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos en territorio venezolano. Lo hizo, primero desde sus redes y, más tarde, en televisión, donde remarcó que se trata de “la caída de un dictador, de un terrorista y de narcotraficante que quiso aferrarse al poder”, utilizando los mismos términos de los que se valió Donald Trump para ingresar y atacar inconstitucionalmente el país latinoamericano.“La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió en redes sociales tras el anuncio de Trump sobre la detención y expulsión del país de Maduro. En diálogo con LN+, Milei profundizó su postura: “Maduro es un usurpador del poder, él venía trampeando las elecciones, la última fue una derrota muy fuerte pero él quiso quedarse aferrado al poder”.En esa línea, añadió que la ofensiva estadounidense se explica porque el líder chavista “es un narcoterrorista” con múltiples vínculos internacionales, lo que definió como “una excelente noticia para el mundo libre”.El Presidente también se refirió al escenario que se abre en Venezuela tras los bombardeos y la salida forzada de Maduro, al señalar que el país quedó debilitado y que debería producirse una transición política, al afirmar: “Edmundo debería asumir. Los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte [que Maduro]”.Tras el anuncio de Trump, el canciller Pablo Quirno se manifestó al respecto en un extenso comunicado. Ahí, expresó que “valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”, y calificó a Maduro como “líder del Cartel de los Soles, declarado como organización terrorista por el Gobierno argentino”.En el mismo texto, la administración nacional sostuvo que espera que estos hechos “representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” y apoyó que las autoridades “legítimamente elegidas por el pueblo venezolano”, incluido Edmundo González Urrutia, puedan ejercer su mandato, al tiempo que reafirmó su “plena disposición para lograr el pleno retorno de la institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”.Desde la cuenta de la Oficina del Presidente, también difundieron un comunicado en el que apoyan la captura de Maduro y el procedimiento de Estados Unidos. Ahí, calificó la administración del venezolano como el "mayor enemigo de la libertad en el continente".