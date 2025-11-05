Belén mantiene viva la ilusión argentina en la carrera al Oscar

La Argentina volvió a decir presente en la carrera hacia los premios Oscar con Belén, que logró avanzar a la siguiente ronda de votación en la categoría de Largometraje Internacional. La película nacional integró la shortlist de quince títulos seleccionados por la Academia de Hollywood, un paso clave en el camino hacia la nominación definitiva.

La competencia reunió producciones de todos los continentes y dejó en evidencia la diversidad de miradas y relatos que marcaron el año cinematográfico. Junto a la representante argentina aparecen films de Brasil, Francia, Alemania, India, Japón, Corea del Sur, España y Palestina, entre otros países, en una lista que combinó grandes industrias con cinematografías emergentes.Desde América Latina, además de Belén, avanzó la producción brasileña El agente secreto, mientras que Europa aportó títulos como Sonido de caída (Alemania), Sirât (España) y Valor sentimental (Noruega). Asia y Medio Oriente también tuvieron una fuerte presencia, con películas de Japón, Corea del Sur, Jordania, Irak y Túnez, en un contexto global atravesado por tensiones políticas y sociales que encontraron eco en la pantalla.Para el cine argentino, la permanencia en esta instancia reafirmó una tradición de reconocimiento internacional construida a lo largo de décadas, incluso en un escenario de ajuste cultural y desfinanciamiento interno. La película se sostuvo en la competencia gracias a una narrativa sensible y una identidad local que volvió a dialogar con públicos y jurados internacionales.Las nominaciones finales al Oscar se anunciarán el jueves 22 de enero. Hasta entonces, *Belén* seguirá representando al país en una carrera que, más allá del resultado, volvió a poner al cine argentino en el mapa grande de la industria audiovisual mundial.