02.03.2026 / Cultura y Política

"No solo defendemos el cine sino también el agua": Dolores Fonzi cruzó a Milei tras ganar el premio Goya

La actriz y directora se llevó el premio a Mejor Película Iberoamericana por "Belén" y convirtió su discurso en un fuerte mensaje contra la ultraderecha.




La directora Dolores Fonzi ganó el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana con “Belén” y utilizó el escenario para cuestionar a la ultraderecha y al presidente Javier Milei. 

“El mundo se convirtió en una película de terror”, expresó en el inicio de su discurso, y mencionó “el genocidio en Gaza, el reclamo de las mujeres en Irán y la persecución a los migrantes en Estados Unidos”.

“Esa película de terror no somos nosotros, no somos la humanidad. Eso no lo podemos seguir permitiendo”, sostuvo ante el auditorio.

En el tramo final de su discurso, Fonzi hizo una referencia a la situación argentina y apuntó directamente contra Milei. “Ustedes que tienen tiempo no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo. Eso es así, yo vengo del futuro”, afirmó.

“Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. No solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua. Que no les pase a ustedes”, concluyó ante el aplauso de los presentes, al referirse a las modificaciones en la "Ley de Glaciares" sancionadas en el Congreso. 

La consagración de “Belén” en la 40ª edición de los Premios Goya, celebrada en Barcelona, le dio a Fonzi un reconocimiento central en uno de los galardones más importantes del cine en habla hispana. Vale recordar que la película estuvo a un paso de lograr una nominación al Oscar, pero quedó afuera de la lista que integran las cinco finalistas. 

