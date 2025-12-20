Crisis en el cine: cayó casi 23% la asistencia a las salas en enero y es el cuarto registro más bajo desde 1997

La industria del entretenimiento comenzó el año en crisis: la concurrencia a las salas de cine cayó un 22,93% respecto al año anterior. En total se vendieron 2.085.576 entradas, marcando la cuarta marca más baja del registro histórico desde 1997.El promedio histórico para este mes suele rondar los 3.2 millones de tickets, por lo que el rendimiento de 2026 se ubicó un 35% por debajo de esa línea. La asistencia no logra recuperarse desde octubre de 2025, acumulando descensos consecutivos.El mejor enero sucedió en 2018 con 4.443.382 de espectadores y dos películas millonarias: “Coco”, de Disney-Pixar, y “Jumanji: En la selva”, secuela protagonizada por Dwayne Johnson.A pesar de la baja general, "Avatar: Fuego y cenizas" fue el título más exitoso del primer mes de 2026 con 732.234 tickets vendidos, aunque rindió un 54% menos que la entrega anterior de la saga. Disney se consolidó como la distribuidora líder, acaparando el 56% del mercado gracias también al desempeño de "Zootopia 2", que quedó en segundo lugar.El cine nacional tuvo su representante en el top 10 con "La virgen de la tosquera". La película de terror dirigida por Laura Casabé cortó 50.626 entradas, convirtiéndose en el título argentino más visto del año hasta el momento.