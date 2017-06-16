07.01.2026 / BUSCAN A LOS RESPONSABLES

La Justicia determinó que el incendio en Chubut fue provocado de manera intencional

La Fiscalía confirmó que el fuego que afecta a Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo, fue iniciado de forma deliberada, mientras continúan las tareas para contener las llamas y asistir a las familias evacuadas.




La Fiscalía de Chubut confirmó que el incendio forestal que afecta a la zona de Puerto Patriada, en El Hoyo, fue provocado de manera intencional tras determinar el punto de inicio y las condiciones en las que se desató el fuego que ya destruyó viviendas y obligó a evacuar a miles de personas.

El foco, detectado el lunes 5 de enero, permanece activo según el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, con afectación sobre matorrales, bosques implantados y nativos, además de viviendas particulares, lo que forzó la evacuación preventiva de pobladores y turistas en distintos sectores de la comarca. Durante las últimas jornadas, brigadistas del SPMF y Bomberos Voluntarios trabajaron de manera ininterrumpida para proteger zonas habitadas, aunque al menos diez casas resultaron alcanzadas por las llamas y sus ocupantes debieron ser reubicados ante el avance del fuego.

De acuerdo con datos oficiales, el incendio ya consumió unas 1.800 hectáreas y forma parte de una seguidilla de focos que afectaron a la región cordillerana, donde tres fueron controlados y otros dos continúan activos, entre ellos el de El Hoyo y el del Parque Nacional Los Alerces.

Las autoridades provinciales indicaron que las evacuaciones permitieron despejar los caminos y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, mientras se desplegaron recursos nacionales y provinciales y se sumaron fuerzas de seguridad para apoyar las tareas en el terreno. 

En ese marco, el gobernador Ignacio Torres sostuvo que la investigación judicial confirmó la intencionalidad del incendio y advirtió que “una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves” y que los responsables “van a terminar presos”.

