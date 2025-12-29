Violencia política: un informe de FOPEA reveló que uno de cada siete tuits de Milei contiene insultos

los 16.806 mensajes con insultos detectados se agrupan en cinco grandes categorías, despectivos, estigmatizantes, animalizantes, repulsivos y sexualizados, con tres patrones predominantes que no habían sido identificados como constantes en escenarios políticos previos: la animalización del adversario, la sexualización del lenguaje y el uso de términos asociados a la repulsión.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presentó este martes el informe El insulto como estrategia,, utilizadas de manera sistemática para desacreditar adversarios políticos, estigmatizar al periodismo y activar a su base de seguidores.El estudio fue realizado por un equipo de becarios del FOPEA, integrado por periodistas, diseñadores, programadores y analistas de datos de distintas provincias, que analizaron 113.649 publicaciones realizadas entre el 10 de diciembre de 2023 y el 15 de septiembre de 2025, incluyendo tanto tuits propios como reposteos.Según arrojó,Entre los agravios más utilizados aparecen expresiones como “kuka”, “casta”, “delincuente” y “mandril”, además de calificativos dirigidos de forma recurrente al periodismo, como “ensobrado”, que figura entre los diez insultos más repetidos en la cuenta presidencial durante el período analizado., al punto de convertirse, según los especialistas, en “una herramienta de movilización y engagement particularmente efectiva en contextos de incertidumbre económica”.En relación con la prensa, FOPEA advirtió que el 70% de los tuits dirigidos a actores del campo mediático contienen expresiones despectivas o estigmatizantes, un fenómeno que se ve potenciado por la réplica coordinada de cuentas anónimas, algunas con cientos de miles de seguidores, que impulsan consignas hostiles y contribuyen a un clima de intimidación y autocensura.Aunque el informe registra una baja del 47% en la cantidad de insultos luego de que Milei prometiera en agosto de 2025 abandonar ese tipo de expresiones, FOPEA concluyó que el compromiso fue cumplido solo de manera parcial y advirtió que “el precio del silencio es elevado”, ya que “las voces no se apagan de un día para otro, sino por goteo”, en un proceso que, señaló, merece ser investigado en profundidad.