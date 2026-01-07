Venezuela anuncia proceso de excarcelaciones de presos políticos como gesto para la paz

El gobierno de Venezuela inició este jueves un proceso de liberación de personas detenidas por razones políticas, según confirmó de manera oficial el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. La medida se conoció en un contexto de máxima incertidumbre institucional tras la reciente captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Rodríguez remarcó el carácter inmediato de la disposición y aseguró que los procedimientos se encontraban en marcha al momento de realizar el anuncio. “Estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento”, afirmó durante una declaración pública, sin detallar los centros de detención involucrados ni la identidad de las personas liberadas.La noticia generó una reacción inmediata entre familiares de detenidos, que desde hace semanas sostenían vigilias y manifestaciones en distintos puntos de Caracas. La expectativa se concentró en la confirmación oficial de los listados y en la posibilidad de reencuentros tras largos períodos de detención.En círculos políticos y diplomáticos, la medida fue leída como un intento del oficialismo residual de aliviar la presión internacional y abrir canales de diálogo en una semana atravesada por definiciones judiciales clave para la cúpula del poder venezolano en tribunales de los Estados Unidos.