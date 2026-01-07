"La impunidad es total": el día que la novia de Iñaki denunciaba a la casta por manejar borracha

En noviembre de 2021, Eugenia Rolón se mostraba indignada en redes sociales frente a lo que definía como los privilegios y la impunidad de la dirigencia política tradicional. La joven militante libertaria compartía entonces una publicación de su pareja, Iñaki Gutiérrez, contra la dirigente salteña Soledad Gramajo. “La impunidad es total. Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas”, escribía, en tono moralizante, al referirse a un caso de conducción bajo los efectos del alcohol.

Cuatro años después, la escena se invirtió. Este jueves por la mañana, Rolón chocó contra un poste tras realizar maniobras imprudentes con su vehículo en Mar de Ajó y dio positivo en el test de alcoholemia. El control realizado por la Policía de la provincia de Buenos Aires arrojó 1,89 gramos de alcohol en sangre y derivó en el secuestro del auto, en un episodio que rápidamente se viralizó.El incidente ocurrió minutos antes de las 10, sobre la calle Rivadavia al 400, a pocas cuadras de la costa. Fuentes policiales indicaron que el vehículo pertenecía al padre de Gutiérrez y que la joven contaba con la cédula azul correspondiente. Tras el choque, fue el propio Gutiérrez —integrante del aparato comunicacional del Gobierno— quien debió acercarse al lugar para asistirla. La causa quedó en manos del Juzgado de Faltas del Partido de La Costa.La influencer también formó parte del armado digital que acompañó la llegada de Javier Milei al poder y fue candidata a convencional constituyente por Santa Fe en 2025, cuando quedó tercera en San Lorenzo con más del 20 por ciento de los votos. El episodio vial dejó expuesta una contradicción difícil de disimular: aquella vara ética con la que Rolón juzgaba a otros terminó volviéndose contra su propia figura.