La Ciudad registra niveles históricos de personas en situación de calle: creció 28% en un año

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que la cantidad de personas en situación de calle volvió a aumentar y alcanzó un máximo histórico, al registrar 5.176 casos en el último relevamiento oficial realizado en noviembre

, lo que representa un incremento del 27,8% respecto del año anterior y consolida una tendencia de deterioro social sostenido en el distrito.El censo fue llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat con 85 equipos que relevaron tanto a quienes duermen en la vía pública como a las personas alojadas en los Centros de Inclusión Social (CIS), y mostró que el crecimiento no se concentró en la intemperie sino en el sistema de paradores transitorios.Según los datos oficiales, la población que duerme en la calle creció apenas 3% en el último semestre, mientras que la cantidad de personas alojadas en los CIS aumentó un 20%, explicando el 94% del crecimiento total registrado, frente a un 6% correspondiente a nuevos casos en la vía pública.La comparación histórica refuerza la magnitud del fenómeno: en 2017 se habían contabilizado 636 personas en la calle y 966 en paradores, cifras que ocho años después se elevaron a 1.613 y 3.563 respectivamente, en un escenario que evidencia un fuerte aumento de la demanda de asistencia estatal.Desde el Ejecutivo porteño señalaron que durante 2025 se incorporaron diez nuevos Centros de Inclusión Social, con una ampliación de más de 4.900 plazas, una expansión que explica parte del crecimiento registrado pero que también expone el avance de la vulnerabilidad económica y social en la Ciudad., y un perfil mayoritariamente adulto: el 80% tiene entre 19 y 59 años, mientras que el 67,1% nació fuera de la Ciudad de Buenos Aires.Pese a los números oficiales, organizaciones sociales advierten un subregistro significativo y estiman que la población en situación de calle asciende a casi 12 mil personas, mientras que desde el propio Gobierno reconocieron que “los desafíos más importantes siguen siendo la salud mental y adicciones, los vínculos familiares rotos y la cuestión metropolitana”, según consignó el informe presentado en conferencia de prensa.