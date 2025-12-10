16.01.2026 / Política

Cambios en el PRO: Fernando de Andreis asume como nuevo secretario general

Desde el partido amarillo anunciaron que la designación de Fernando de Andreis expresa "la voluntad de seguir fortaleciendo la organización partidaria, profundizar el trabajo federal y adaptar al PRO a los desafíos políticos y sociales de esta nueva etapa".




Luego de que varias figuras se sumaran al oficialismo, el partido que lidera Mauricio Macri comienza una nueva etapa en 2026 y nombró a Fernando de Andreis como secretario general, "con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un PRO unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país".

A través de un posteo en redes sociales, la cuenta oficial del partido amarillo anunció que la designación de Fernando de Andreis expresa "la voluntad de seguir fortaleciendo la organización partidaria, profundizar el trabajo federal y adaptar al PRO a los desafíos políticos y sociales de esta nueva etapa".

En el comunicado, los dirigentes también le dedicaron unas palabras a Facundo Pérez Carletti, quien se despide del puesto y asume como legislador provincial de Santiago del Estero.



Por su parte, De Andreis también compartió algunas palabras sobre su nuevo cargo, donde expresó que es "consciente de que los cambios que necesitamos requieren creatividad, valentía, entusiasmo, máxima aceleración y adaptación al momento".

"Es una época fascinante y, como tal, es una época peligrosa. Casi cualquier organización, institución, negocio, especialidad académica o profesión se encuentra ante una amenaza existencial; es decir, casi todo lo que conocemos puede dejar de existir o reducir su influencia. Los partidos políticos están en esa categoría. Pero estoy convencido de que el PRO tiene las condiciones para superar esas amenazas", sentenció en ese sentido. 

Lo más leído

1

"No se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo": la advertencia de Torres por los incendios en Chubut

2

Polémicos gestos de Santi Caputo en un acto de YPF en Pinamar

3

X suspendió la cuenta en inglés de Javier Milei a pocas horas después de que la anunciara

4

Malas noticias para Eugenia Rolón: la novia de Iñaki Gutiérrez fue inhabilitada para sacar su registro hasta 2099

5

Bullrich adjudicó los incendios en Chubut a los mapuches, pero la Justicia la desmintió

Más notas de este tema

El enigmático video de Macri por Navidad en el que ningunea a Milei pero muestra a los PRO libertarios

24/12/2025 - Política

El enigmático video de Macri por Navidad en el que ningunea a Milei pero muestra a los PRO libertarios

El PRO denunció a la LLA por la designación de autoridades de la AGN fuera del temario de sesiones extraordinarias

18/12/2025 - Política

El PRO denunció a la LLA por la designación de autoridades de la AGN fuera del temario de sesiones extraordinarias

Fuga de legisladores del PRO: pese a los intentos de autonomía, el espacio perdió nuevas figuras

10/12/2025 - QUIEBRE

Fuga de legisladores del PRO: pese a los intentos de autonomía, el espacio perdió nuevas figuras

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.