Cambios en el PRO: Fernando de Andreis asume como nuevo secretario general

El PRO comienza una nueva etapa. A partir de hoy, @deAndreis asume como Secretario General con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un PRO unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país.



Su designación expresa la voluntad de seguir fortaleciendo la  PRO (@proargentina) January 16, 2026

Luego de que varias figuras se sumaran al oficialismo, el partido que lidera Mauricio Macri comienza una nueva etapa en 2026 y nombró a Fernando de Andreis como secretario general, "con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un PRO unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país".A través de un posteo en redes sociales, la cuenta oficial del partido amarillo anunció que la designación de Fernando de Andreis expresa "la voluntad de seguir fortaleciendo la organización partidaria, profundizar el trabajo federal y adaptar al PRO a los desafíos políticos y sociales de esta nueva etapa".En el comunicado, los dirigentes también le dedicaron unas palabras a Facundo Pérez Carletti, quien se despide del puesto y asume como legislador provincial de Santiago del Estero.Por su parte, De Andreis también compartió algunas palabras sobre su nuevo cargo, donde expresó que es "consciente de que los cambios que necesitamos requieren creatividad, valentía, entusiasmo, máxima aceleración y adaptación al momento"."Es una época fascinante y, como tal, es una época peligrosa. Casi cualquier organización, institución, negocio, especialidad académica o profesión se encuentra ante una amenaza existencial; es decir, casi todo lo que conocemos puede dejar de existir o reducir su influencia. Los partidos políticos están en esa categoría. Pero estoy convencido de que el PRO tiene las condiciones para superar esas amenazas", sentenció en ese sentido.