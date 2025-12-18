21.01.2026 / APOYO EN EL CONGRESO

Reforma laboral: el PRO toma distancia y condiciona su apoyo al contenido del proyecto

En medio de tensiones que afectan el vínculo con La Libertad Avanza, el PRO anticipó que evaluará la reforma laboral artículo por artículo y que su respaldo dependerá del texto final que llegue a Diputados desde el Senado.




El bloque del PRO en la Cámara de Diputados dejó en claro que no dará respaldo automático a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que acompañará solo aquellos puntos con los que coincida, tras sostener que el proyecto requiere un análisis exhaustivo antes de avanzar en su sanción definitiva.

Desde el espacio que conduce Cristian Ritondo remarcaron que existe consenso en torno a la necesidad de una modernización del régimen laboral, al considerar que el esquema actual no logra revertir los altos niveles de informalidad ni fomentar la creación de empleo registrado, aunque alertaron que ese diagnóstico no justifica un tratamiento acelerado.

En ese sentido, señalaron que la discusión de una reforma estructural exige revisar cada herramienta propuesta para determinar si efectivamente contribuye a generar trabajo genuino y previsibilidad, y subrayaron que la posición final del bloque dependerá del texto que apruebe el Senado y de los cambios que se incorporen durante ese proceso.

Dentro de la iniciativa, el PRO valoró especialmente la inclusión de un marco regulatorio para el trabajo en plataformas digitales, basado en un proyecto propio, al entender que se trata de una actividad extendida que hoy funciona sin reglas claras y cuya formalización permitiría ampliar derechos laborales y certezas para el sector.

También insistieron en que el objetivo central debe ser reducir la informalidad, facilitar la contratación en las pymes y limitar la litigiosidad laboral, a la que consideran un factor que desalienta la generación de empleo y afecta la actividad productiva.

El debate se da en un contexto de relación deteriorada entre el PRO y La Libertad Avanza, luego de los cruces por la Auditoría General de la Nación y otros desacuerdos parlamentarios, un escenario que refuerza la decisión del macrismo de marcar autonomía política mientras define su rol frente a una de las reformas clave del Gobierno.

Lo más leído

1

Oxfam pone el foco en Milei y advierte por el avance de un modelo que concentra riqueza y debilita la democracia

2

A once años de la muerte de Alberto Nisman

3

Irán criticó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds: Habrá respuesta

4

A Milei y Trump no les gusta esto: diputados libertarios visitaron Huawei con plata de China

5

La Corte prepara un fallo demoledor contra Jorge Macri para después de la feria judicial

Más notas de este tema

Cambios en el PRO: Fernando de Andreis asume como nuevo secretario general

16/01/2026 - Política

Cambios en el PRO: Fernando de Andreis asume como nuevo secretario general

El enigmático video de Macri por Navidad en el que ningunea a Milei pero muestra a los PRO libertarios

24/12/2025 - Política

El enigmático video de Macri por Navidad en el que ningunea a Milei pero muestra a los PRO libertarios

El PRO denunció a la LLA por la designación de autoridades de la AGN fuera del temario de sesiones extraordinarias

18/12/2025 - Política

El PRO denunció a la LLA por la designación de autoridades de la AGN fuera del temario de sesiones extraordinarias

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.