Reforma laboral: el PRO toma distancia y condiciona su apoyo al contenido del proyecto

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados dejó en claro que no dará respaldo automático a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y advirtió que acompañará solo aquellos puntos con los que coincida, tras sostener que el proyecto requiere un análisis exhaustivo antes de avanzar en su sanción definitiva.Desde el espacio que conduce Cristian Ritondo remarcaron que existe consenso en torno a la necesidad de una modernización del régimen laboral, al considerar que el esquema actual no logra revertir los altos niveles de informalidad ni fomentar la creación de empleo registrado, aunque alertaron que ese diagnóstico no justifica un tratamiento acelerado.En ese sentido, señalaron que la discusión de una reforma estructural exige revisar cada herramienta propuesta para determinar si efectivamente contribuye a generar trabajo genuino y previsibilidad, y subrayaron que la posición final del bloque dependerá del texto que apruebe el Senado y de los cambios que se incorporen durante ese proceso.Dentro de la iniciativa, el PRO valoró especialmente la inclusión de un marco regulatorio para el trabajo en plataformas digitales, basado en un proyecto propio, al entender que se trata de una actividad extendida que hoy funciona sin reglas claras y cuya formalización permitiría ampliar derechos laborales y certezas para el sector.También insistieron en que el objetivo central debe ser reducir la informalidad, facilitar la contratación en las pymes y limitar la litigiosidad laboral, a la que consideran un factor que desalienta la generación de empleo y afecta la actividad productiva.El debate se da en un contexto de relación deteriorada entre el PRO y La Libertad Avanza, luego de los cruces por la Auditoría General de la Nación y otros desacuerdos parlamentarios, un escenario que refuerza la decisión del macrismo de marcar autonomía política mientras define su rol frente a una de las reformas clave del Gobierno.