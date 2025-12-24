Macri reúne al PRO en una cumbre de cara a las elecciones 2027

Mauricio Macri pondrá en marcha el 10 de marzo una cumbre clave del PRO en Parque Norte. Se tratará de una convención nacional con la mesa de conducción del partido, gobernadores, intendentes y jefes legislativos con un objetivo claro: relanzar al PRO como fuerza nacional organizada y competitiva de cara a 2027.Según pudo reconstruir El Destape, no será un acto partidario tradicional ni una movilización militante. La convocatoria está pensada como una reunión política ampliada, con foco en la dirigencia y en la reorganización interna. “La idea es mostrarnos unidos y fuertes”, sintetizó una fuente partidaria al tanto de la preparación.Allí estarán, además de Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio y Nacho Torres, y el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Los jefes legislativos Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara. El nuevo secretario general del partido, Fernando de Andreis, y la titular de Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, también estarán entre los principales asistentes. La incógnita se abre sobre Diego santilli, actual ministro de Interior de Milei, pero que no renunció al PRO como lo hizo Patricia Bullrich.El mensaje que buscará bajar Macri es doble. Por un lado, reafirmar que seguirá al frente del partido y ordenar la estructura nacional. Por otro, dejar en claro que el PRO no renuncia a tener candidato presidencial propio en 2027, aunque sin descartar alianzas. “Queremos encolumnarnos para que suceda algo virtuoso que nos permita un candidato propio o hacer las alianzas necesarias”, explican cerca del expresidente.La convención también será una señal hacia la Casa Rosada. El PRO acompañó las principales reformas económicas, aunque marcó diferencias en debates puntuales como la reforma laboral, donde el jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, hizo sentir el peso parlamentario amarillo. La lógica que predomina es la de un socio necesario, pero no subordinado. Ejemplo de ello se observó en la discusión de la reforma laboral cuando el PRO exigió modificaciones al proyecto que tenía media sanción del Senado en torno a licencias por enfermedad, aportes sindicales y y que los trabajadores puedan cobrar sus haberes a través de billeteras virtuales. Solo consiguieron eliminar el artículo 44 y así, junto a otros "dialoguistas", le hicieron sentir al oficialismo que todavía necesita ceder para ganar votaciones.La reorganización que piensa Macri para el PRO incluye ordenar la conducción y fortalecer cuadros técnicos y políticos. En ese esquema aparecen nombres como el de María Eugenia Vidal, a cargo de promocionar equipos técnicos para el partido; Soledad Martínez, quien también es vicepresidenta partidaria; y Martín Yeza, presidente de la Asamblea del PRO. También se espera la presencia de referentes legislativos y territoriales de peso, en un intento de mostrar músculo nacional. A nivel federal, uno de los presentes que también tendrá mayor visibilidad será Esteban Allasino, quien este domingo arrasó con más del 59% en las urnas para continuar como intendente en Luján de Cuyo. Esa victoria también fue en alianza con La Libertad Avanza.Se trata de un PRO depurado. Después de la elección de octubre, sufrió varias bajas en el Congreso. Diputados como Damián Arabia, Silvana Giudici , Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vázquez pasaron al bloque del oficialismo. Lo mismo hicieron los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero.Todos ellos no estarán presentes. La incógnita se abre sobre Diego Santilli, una de las figuras con mejor imagen en la provincia de Buenos Aires, en el partido remarcan que “no se expresó fuera del PRO” y que su victoria legislativa fue bajo el sello y color violeta, pero que incluía el amarillo adentro. Estará invitado, pero su presencia ese día de momento está en duda.